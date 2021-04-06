Юлия Навальная рассказала о психологическом давлении на мужа

Как указано в документе, отсутствие паспорта препятствует "госпитализации в больницу на случай болезни, рассмотрению вопроса об УДО, приобретению проездных билетов к месту проживания после освобождения". "Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу - только по паспорту?", - иронизирует Юлия Навальная.

Юлия Навальная напомнила начальнику колонии об ответственности

Кроме того, она рассказала о том, какие методы психологического давления использует администрация колонии против Алексея Навального, продолжающего голодовку. По ее словам, после начала протестной голодовки в карманы одежды политика начали подкладывать конфеты. А в минувшие выходные в отряд принесли электрическую плитку и пожарили на ней курицу. "Возможно, вы отмечали католическую Пасху или день добрейшего начальника? Но нет, думаю, такие щедроты у вас специально для одного заключенного. Вы за кого его принимаете, за себя? Вы что думаете, он побежит на запах курицы?", - написала Навальная, обращаясь к начальнику колонии. Кроме того, по ее словам, Навальному в колонию не передают альбомы с фотографиями членов семьи.

Юлия Навальная в очередной раз напомнила подполковнику Муханову о его персональной ответственности за жизнь супруга. "Не забывайте, гражданин начальник, если с Алексеем случится страшное, то его смерть будет на совести Путина и вас, но вас ваш Путин сдаст с потрохами, еще и крайним сделает", - написала в заключении жена оппозиционера.

Алексей Навальный переведен в медсанчасть

Политик с 15 марта находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Его соратники и адвокаты указали на ухудшение состояния здоровья Навального, невозможность передать ему рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. Как рассказала журналистам адвокат политика Ольга Михайлова, с момента прибытия в колонию он "потерял в весе уже 13 килограмм".

Врачей не допускают

Медики Управления ФСИН по Владимирской области сообщили Навальному, что не пустят к никому никаких московских врачей. Потому что "профессор напишет своё заключение, а как нам потом спорить с профессором", указывается в Twitter-аккаунте Алексея Навального.

К Алексею приходили представители руководства Владимирской тюремной медицины и не стесняясь, под видеорегистратор, сказали что не хотят и не будут приглашать никаких московских профессоров, потому что «профессор напишет своё заключение, а как нам потом спорить с профессором» — Alexey Navalny (@navalny) April 6, 2021

В соцсети оппозиционного политика указано, что "право пригласить за свой счет врача-специалиста для консультации гарантировано Навальному законом. Этого никто не может запретить. Такие врачи приезжают ко многим заключенным и только Навальному это запрещено".