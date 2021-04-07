Видео ⟩ Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал "самого неприятного человека" в клубе и мире

Трех знатоков клуба - Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя, он считает, можно назвать великими, но Друзь среди них "жук". Впрочем, Супранович подчеркнул, что Александр Абрамович на это не обидится.

"Самым неприятным человеком в мире" журналист назвал Ровшана Аскерова. Он вспомнил про конфликт Аскерова с магистром проекта и генпродюсером телекомпании "Игра-ТВ" Андреем Козловым.

"Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда "милые бранятся - только тешатся", - цитирует Супрановича Lenta.ru.

Он отметил, что теперь Козлов и Аскеров в одной команде.

Напомним, в ноябре 2016 года между Козловым и Аскеровым произошел конфликт. Последний утверждал, что Козлов подсказывал игрокам. На эти обвинения Козлов назвал Аскерова "подлецом".