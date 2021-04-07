Ср, 7.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ Экс-игрок "Что? Где? Когда?" назвал "самого неприятного человека" в клубе и мире

"Что? Где? Когда?" ФОТО: скриншот видео с YouTube

Белорусский журналист и бывший игрок клуба "Что? Где? Когда?" Андрей Супранович стал участником YouTube-шоу "Настолки". Во время программы он рассказал, каких знатоков считает великими, а кого называет неприятным человеком.

Трех знатоков клуба - Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя, он считает, можно назвать великими, но Друзь среди них "жук". Впрочем, Супранович подчеркнул, что Александр Абрамович на это не обидится. 

"Самым неприятным человеком в мире" журналист назвал Ровшана Аскерова. Он вспомнил про конфликт Аскерова с магистром проекта и генпродюсером телекомпании "Игра-ТВ" Андреем Козловым.

"Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда "милые бранятся - только тешатся", - цитирует Супрановича Lenta.ru.

Он отметил, что теперь Козлов и Аскеров в одной команде.

Напомним, в ноябре 2016 года между Козловым и Аскеровым произошел конфликт. Последний утверждал, что Козлов подсказывал игрокам. На эти обвинения Козлов назвал Аскерова "подлецом".

Видео: Андрей Супранович на шоу "Настолки"

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