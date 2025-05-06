На Центральном рынке появился латвийский ревень. Сколько он стоит?

Часть жителей Латвии, у которых есть свои огороды, уже могут радоваться своему урожаю ревеня, который вырос таким большим, что можно печь первый пирог. Под Алуксне и в других местах, где холоднее, он еще маленький и до выпечки нужно подождать. Хорошая новость для тех, у кого в огороде кустов ревеня нет - его всегда можно купить.