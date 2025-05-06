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На Центральном рынке появился латвийский ревень. Сколько он стоит?

Перевод: rus.tvnet.lv
Ревень. Иллюстративное фото
Ревень. Иллюстративное фото Фото: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock.com

Часть жителей Латвии, у которых есть свои огороды, уже могут радоваться своему урожаю ревеня, который вырос таким большим, что можно печь первый пирог. Под Алуксне и в других местах, где холоднее, он еще маленький и до выпечки нужно подождать. Хорошая новость для тех, у кого в огороде кустов ревеня нет - его всегда можно купить.

Во вторник, 6 мая, Рижский центральный рынок поделился новостью и фотографиями, что весна с латвийскими дарами природы достигла и его.

Местные ревень, щавель и мята уже появились в продаже.

Судя по фото, чтобы купить на Центральном рынке килограмм ревеня, в данный момент придется отдать пять евро. В свою очередь килограмм щавеля обойдется в восемь евро.

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