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Боснийскому музыканту Горану Бреговичу запретили въезд в Латвию. Состоится ли его концерт в Таллинне?

Фото статьи
Фото: Афиша мероприятия

29 апреля стало известно, что музыканту Горану Бреговичу, уроженцу Боснии и Герцеговины, запрещен въезд в Латвию. Министерство культуры Эстонии прокомментировало изданию Limon.ee вопрос о проведении концерта Бреговича в Таллинне. 

Горан Брегович неоднократно выступал в аннексированном Россией Крыму после 2014 года. Он также публично выражал поддержку России. На данный момент артист проживает во Франции.

Его концерт запланирован на 17 августа в концертном зале Alexela в Таллинне. В Министерстве культуры Эстонии подтвердили, что осведомлены о предстоящем выступлении.

"Мы общаемся с организаторами. Также была проведена проверка прошлого Бреговича, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Следовательно, концерт состоится", - заявил советник по коммуникациям Министерства культуры Ханнус Лууре.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, в свою очередь, обосновал решение о внесении Бреговича и Кристины Орбакайте в список людей, которым запрещен въезд в Латвию, опасениями Службы государственной безопасности.

По их оценке, выступления лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины, в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности страны, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.

На момент выхода статьи изданию не удалось получить комментарий организаторов концерта Горана Бреговича в Таллинне.

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