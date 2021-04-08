Женщина 18 лет провела в тюрьме за убийство 4 своих младенцев. Но теперь ученые требуют освободить ее

Австралийка Кэтлин Фолбигг провела последние 18 лет в тюрьме за одно из самых страшных преступлений: убийство всех своих четверых младенцев, пишет CNN.

Однако новые научные данные говорят, что все это не так.

Жительница Австралии с 2003 года находится в тюрьме за убийство четверых детей. Своей вины она никогда не признавала и заявляла, что новорожденные умерли своей смертью.

Теперь группа ученых из разных стран (90 человек, в том числе два австралийских лауреата Нобелевской премии) заявила, что осужденная мать действительно ни при чем: все из-за мутации генов. 7

Что случилось?

Первый ребенок Кэтлин - сын Калеб - родился в 1990 году и умер на 19-й день жизни. Медики объяснили это синдромом внезапной детской смерти. Второй сын Патрик умер в 1991 году, когда ему было 8 месяцев. Две дочери Кэтлин - Сара и Лаура - умерли в возрасте 10 и 19 месяцев (в 1993 и 1999 годах соответственно).

Следователи обвинили Фолбигг в убийстве своих же детей, которых она задушила во сне. 7

В качестве доказательств был представлен дневник Кэтлин, который в полицию принес ее муж: после рождения Лауры она написала, что девочка не такая, как остальные дети. "Это добродушный ребенок, слава богу, что она отличается. Это спасет ее от участи братьев и сестер", - одна из нескольких записей в ее дневнике.

В суде Кэтлин сказала, что верит в сверхъестественное, потому у нее забрали детей. В дневнике она винила себя за то, что позволила детям умереть. Но в суде своей вины она так и не признала, и ее приговорили к 40 годам тюрьмы. Позднее срок был сокращен на 10 лет. При хорошем поведении Кэтлин могут выпустить в 2028 году.

К чему пришли ученые?

Судебные патологоанатомы и друзья Кэтлин были не согласны с выводами следователей. Так, на протяжении нескольких лет они добивались пересмотра дела. Лишь в марте 2019-го судом было назначено новое расследование.

В медицинских записях сказано, что все дети страдали рядом заболеваний. 7

Международная группа ученых выдвинула теорию, что к смерти могла привести генетическая причина. Чтобы подтвердить теорию, эксперты стали изучать общий набор генов Кэтлин Фолбигг.

Карола Винэуса, профессор из Австралийского национального университета, рассказала, что есть такие мутации генов, которые могут не проявляться, однако они передаются детям и могут привести к смерти.

В больницах остались образцы крови детей Кэтлин. Их было мало, но хватило, чтобы сравнить гены. 7

Так, оказалось, что у детей было серьезное нарушение сердечного ритма. Причина: генетические нарушения, доставшиеся детям от матери. Помимо этого, у Фолбигг нашли мутировавшие гены CALM2 и BSN. Первый она передала дочерям, второй - сыновьям. Ученые продолжают изучать данные.

Судебный процесс

По результатам судебного расследования провели заседание. Однако данные ученых не убедили председателя окружного суда Реджинальда Бланча. Их просьбу пригласить ведущего мирового специалиста в области генетики профессора Петера Шварца отклонили.

Вместо этого председатель суда придал большее значение другим доказательствам, в том числе двусмысленным фразам из дневника Кэтлин. 7