В Латвии женщины умирают чаще мужчин

В период с 4 января по 21 марта в стране зарегистрировано 7828 смертей, тогда как за тот же период 2020 года - 5934.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 11 недель этого года у 1146 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 11 недель года составила 14,6%. В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью - 16,9%, в четвертую - 10,8%, в пятую - 19,1%, в шестую - 16,1%, в седьмую - 13,4%, в восьмую - 11,5%, в девятую - 13%, в десятую - 11,9%, в 11-ю неделю - 9,5%.

В этот период умерла 4151 женщина, что на 29,4% больше, чем за тот же период прошлого года, и 3677 мужчин, что на 34,9% больше.

86,9% или 6799 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 5113 человек этого возраста (86,2%).