Две грыжи, острый период: стало известно о дальнейшем ухудшении здоровья Навального

"Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть", - сообщила адвокат политика.

Одна из грыж, по словам юриста, "достаточно сложна в лечении", а

лечение, которое Навальному выписали в колонии, как сказал невролог "неэффективно и может привести к ухудшению состояния". 5

Как рассказала Михайлова, фельдшер в колонии настаивает, что Навальному нужно продолжать принимать никотиновую кислоту и диклофенак. Юрист также выразила мнение, что администрация колонии опасается приезда врача высокой категории, потому что после осмотра Навального "станет известно, как их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния".

По словам адвоката, у Навального по-прежнему болит спина и нога. "У него утрачивается чувствительность: помимо ног, теперь еще и руки задействованы", - заявила Ольга Михайлова.

Также стало известно, что 5 и 6 апреля у политика была зафиксирована высокая температура, но к 7 апреля она спала до 37 - 37,2 градуса.

Другой адвокат, Вадим Кобзев подтвердил, что Алексей Навальный сейчас находится в медсанчасти, а из-за голодовки сейчас теряет по одному килограмму веса в день. Навальный, по словам адвоката, ходит сам, однако испытывает боль при ходьбе.