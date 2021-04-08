Вакцинация препаратом AstraZeneca: в случае появления необычных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу

По ее словам, это следует из заявления EMA, которое было сделано в среду, 7 апреля, о безопасности вакцины AstraZeneca и о возможном образовании тромбов в очень редких случаях после получения этого препарата.

Как сообщалось, в Великобритании из 20,2 миллиона использованных доз AstraZeneca только в 79 случаях сообщили об образовании тромбов, а 19 человек умерли.

Поэтому вероятность образования тромбов после получения AstraZeneca составляет 0,0004%.

Нейкена напомнила, что преимущества вакцины AstraZeneca против Covid-19 намного перевешивают ее риски. В то же время она сказала, что люди должны быть предупреждены о необходимости немедленно обращаться к врачу, если в течение двух недель после прививки AstraZeneca у них появляются необычные осложнения, такие как сильная головная боль, одышка, боль в груди, отек ног, продолжительная боль в животе или мелкие кровяные точки за пределами места инъекции.

"Тем не менее я хотела бы еще раз напомнить, что это очень и очень редкие реакции и EMA подчеркнула, что преимущества вакцинации по-прежнему перевешивают все возможные риски", - повторила Нейкена.

Европейское агентство лекарственных средств в среду, 7 апреля, заявило, что образование тромбов необходимо указывать как крайне редкий побочный эффект при вакцинации от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

В то же время EMA вновь указало на то, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможные риски.

После заседания комитета по безопасности EMA руководитель агентства Эмер Кук на пресс-конференции заявила, что агентство обнаружило возможную связь между вакцинацией AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов, и вероятной причиной является иммунная реакция организма на вакцину.

По словам Кук, не обнаружено таких специфических факторов риска при использовании вакцины, как возраст, пол или история болезни, поскольку редкие случаи выявлены среди людей всех возрастов.

"Covid-19 - крайне серьезное заболевание с высоким уровнем госпитализаций и смертности, которое каждый день приводит к тысячам смертей по всему ЕС", - подчеркнула руководитель EMA.