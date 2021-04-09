СМИ: США могут отправить в Черное море военные корабли в знак поддержки Украины

По словам источник, флот США регулярно заходит в Черное море, однако отправка кораблей туда конкретно в данный момент подаст явный сигнал России, что в США внимательно следят за развитием ситуации.

Как добавил собеседник издания, США не рассматривают наращивание присутствия войск РФ у границы с Украиной как попытку наступления, но, "если что-то изменится, Америка будет готова отреагировать.

Позже пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США не подтвердила агентству ТАСС отправку кораблей в Черное море. "В данный момент нам нечем с вами поделиться", - сообщили там.

Напомним, с конца марта обострился конфликт между Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками на востоке Украины, после чего Россия стала наращивать войска у границы с соседней страной. Как сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team, концентрация войск РФ у границы с Украиной стала максимальной с 2015 года.