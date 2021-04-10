Весенняя усталость, сонливость и нервозность: 5 очищающих травяных чаев для рестарта

Их рекомендуется пить курсом – в течение 3–4 недель. Сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите объясняет действие этих чаев и то, как их правильно употреблять.

Очищающие чаи или чайные смеси обладают мочегонными, желчегонными свойствами, а также улучшающими пищеварение и опорожнение кишечника свойствами. Есть также чаи, способствующие потоотделению, стимулирующие работу селезенки, способствующие очищению крови и выведению солей из суставов, а также снижающие уровень кислотности во всем теле. Чайные смеси действуют более эффективно, поскольку сочетают в себе свойства нескольких растений, благотворно воздействуя на все системы организма.

"Организм лучше всего функционирует, когда уровень pH сбалансирован, то есть, кислотная и щелочная среда находятся в равновесии.

Использование очищающих чаев в виде курса может помочь уменьшить кислотную среду, возникающую после приема сладкой, жирной и тяжелой пищи, а также вследствие вредных привычек – ночного голода, курения или употребления алкоголя", – говорит фармацевт Лайла Залите.

"Очищающими чаями, периодически, может пользоваться любой человек без серьезных проблем со здоровьем. С их помощью можно улучшить самочувствие и здоровье, поскольку чем чище организм, тем крепче будет иммунитет. Также, после употребления очищающих чаев организм более эффективно усваивает минералы и витамины".

Пять очищающих чаев и инструкции по их употреблению

Внимание!

Упомянутые чаи не рекомендуются употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки или проблемами с почками и печенью.

При наличии серьезного диагноза, обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, совместимо ли использование других очищающих чаев с назначенными медикаментами.

Также очищающие процедуры нельзя проводить беременным и кормящим мамочкам. Некоторые чаи, после консультации с врачом или акушеркой, можно употреблять беременным женщинам после определенной недели беременности, в свою очередь, кормящим мамочкам рекомендуются чаи, активизирующие лактацию.