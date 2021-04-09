Британский миллионер убит в собственном особняке
Британский миллионер, 83-летний сэр Ричард Лексингтон Саттон был убит в собственном загородном особняке неподалеку от Гилленгема в графстве Дорсет, пишет "Медуза".
Британский миллионер, 83-летний сэр Ричард Лексингтон Саттон был убит в собственном загородном особняке неподалеку от Гилленгема в графстве Дорсет, пишет "Медуза".
Как передает британское издание The Guardian, на предпринимателя и его спутницу вечером 7 апреля напал местный житель, вооруженный ножом. От полученных ранений Саттон скончался на месте, женщина же в критическом состоянии была доставлена в больницу города Бристоля на вертолете. По сообщениям газеты, это физиотерапевт Саттона, 65-летняя Энн Шрайбер.
В преступлении подозревается 34-летний местный житель, который покинул поместье на машине. Сотрудники полиции отследили его перемещения и задержали в Лондоне. Подозреваемый был госпитализирован с не угрожающими жизни ранениями.
Как предварительно сообщается, и Саттон, и Шрайбер были знакомы с нападавшим.
Об убитом: Ричард Саттон находился на 435-й позиции в списке богатейших людей Великобритании. Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов - предпринимателю принадлежали несколько гостиниц, в числе которых пятизвездочные Ateneum и Sheraton Grand в Лондоне.