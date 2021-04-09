Пт, 9.04.2021
Девочки, я не дилдо. Алдис Гобземс
Алдис Гобземс
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Задержаны должностные лица Таможенного управления СГД

Надпись "Латвийская таможня" на форме таможенника ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по налоговым и таможенным делам, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенной полицией СГД и Государственной пограничной охраной провели следственные действия на пункте таможенного контроля "Терехово", в результате чего задержаны несколько должностных лиц таможенного управления СГД, сообщили агентству LЕТА в налоговой службе.

Cледственные действия были проведены в рамках антикоррупционных мер. Бюро внутренней безопасности СГД задержало сотрудников таможенного управления, Госполиции и Государственной пограничной охраны по подозрению в контрабанде в составе организованной группы.

В интересах следствия более подробная информация пока не сообщается.

Генеральный директор СГД Иева Яунземе в связи с этим заявила, что налоговая служба является первым государственным учреждением, где внедрена всеобъемлющая, основанная на анализе рисков система ежегодной проверки сотрудников. Сделаны существенные наработки, чтобы искоренить в рядах СГД нарушения, подчеркнула руководитель учреждения.

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