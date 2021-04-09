Задержаны должностные лица Таможенного управления СГД

Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по налоговым и таможенным делам, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенной полицией СГД и Государственной пограничной охраной провели следственные действия на пункте таможенного контроля "Терехово", в результате чего задержаны несколько должностных лиц таможенного управления СГД, сообщили агентству LЕТА в налоговой службе.