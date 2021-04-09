Видео ⟩ Активисты прокремлевского движения напали на режиссера Виталия Манского на "Артдокфесте"

Нападение произошло в момент, когда Манский давал интервью. К нему подбежали активисты. Один из них достал какую-то ткань и "пытался перехватить" режиссеру горло. После чего злоумышленники убежали.

Сначала активисты SERB пытались проникнуть в пресс-холл кинотеатра. Их попросили удалиться, тогда они заметили Манского, который шел из одного зала в другой. Они попросили у кинематографиста комментарий. Режиссер отказался его дать. Тогда один из активистов взял тряпку, которая у него была в руках и и со спины пытался набросить ее на режиссера, но тот увернулся. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе.

Это не первая акция со стороны SERB. Ранее активисты сорвать показ фильма "Дорога домой" о человеке, уехавшем из Крыма после присоединения полуострова к России. Также ранее в Санкт-Петербурге фестиваль пришлось отменить после того, как Роспотребнадзор опечатал залы, заявив, что организаторы не соблюдали антикоронавирусные ограничения.

После угроз организаторы фестиваля сняи с показа два фильм "Тихий голос" о гее из Чечни, а картину "Доазув/Граница" (о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией) убрали из программы из-за отсутствия у него прокатного удостоверения в России.