"Артдокфест" Виталия Манского: отмены сразу на двух площадках Петербурга. В апреле фестиваль запланирован в Риге

Организатором фестиваля является Автономная некоммерческая организация (АНО) по проведению конкурсов неигрового кино и телевидения "Премия Лавр". Ее основатель и президент - проживающий в Латвии режиссер-документалист Виталий Манский.

Cотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора и опечатали залы, где должны были проходить показы. По словам куратора фестиваля Людмилы Липейко, в Москве показы фестиваля проходят по плану в кинотеатре "Октябрь". Но в Санкт-Петербурге открытие 3 апреля обернулось скандалом: в Дом кино неожиданно нагрянули полиция и Роспотребнадзор. Об этом передает BBC.

Пресс-секретарь "Артдокфеста" Ольга Комок заявила, что санитарные меры на открытии фестиваля не нарушались, и отметила, что проверка была организована по заявлению Тимура Булатова.

Служба BBC ссылается на информацию от правоохранителей, которая указывает, что автором заявления является ультраконсервативный деятель Тимур Булатов (Исаев). В своем заявлении он подозревает фестиваль в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Директор Дома кино Александр Бабаян в разговоре со службой BBC подтвердил, что Роспотребнадзор временно опечатал залы. Пока неизвестно, о каких нарушениях идет речь, но дело будет рассматривать суд. Бабаян не стал комментировать возможность возобновления фестиваля.

Следом площадка "Лендок" за три часа до открытия фестиваля объявила на своей странице в соцсетях об отмене показов "Артдокфеста" - "во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра". Об этом пишет "Медуза".

СМИ сообщают о письме, в котором руководство студии "Лендок" поясняет, что они получили устное предупреждение о том, что к ним придут 4 апреля.

После проверки выяснилось, что у полиции претензий к организаторам фестиваля нет, объяснила BBC куратор фестиваля в Петербурге Людмила Липейко.

"Мы не будем расторгать договор с "Лендоком", для нас это совершенно неприемлемо, и если они будут настаивать, мы будем подавать в суд и требовать возмещения убытков", - цитируют ее журналисты.

После произошедшего на сайте фестиваля "Артдокфест" появилось видеообращение режиссера-документалиста Виктора Косаковского к властям Санкт-Петербурга с просьбой отменить все запреты и открыть фестиваль. Иначе это будет выглядеть как проявление политической цензуры.

Накануне об угрозах фестивалю в Москве рассказал и Виталий Манский, а также "Новая газета".

В Доме кино показ начался с фильма "Расторгуев" Евгении Останиной - вдовы режиссера-документалиста Александра Расторгуева, убитого в Центральноафриканской Республике вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко. Они погибли во время съемок фильма о ЧВК Вагнера и активности структур бизнесмена Евгения Пригожина. Следующие два фильма были из Западной Европы, один из них - о Чечне. "Лендок" должен был открыться с картины о женщине, освободившейся по УДО из колонии - "#Я здесь".

На сайте фестиваля указано, что в 2021 году c 28 апреля по 3 мая в латвийской столице запланирован первый Рижский международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga.

На нем планируется представить две конкурсные программы: "Балтийский фокус" и "Артдокфест". А также было указано проведение индустриального симпозиума с акцентом на наиболее яркие тенденции в документальном кино.