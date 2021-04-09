В квартире в Осло найден труп умершего девять лет назад мужчины: все эти годы он платил налоги

Норвежская полиция расследует, как человек мог умереть так давно, но никто этого не заметил. Полиция обнаружила тело в декабре прошлого года и установила предполагаемое время смерти на основании писем и пакета молока в квартире. Как сообщает NRK, труп нашел рабочий, который должен был провести в квартире работы по обслуживанию.

"Мы много думали об этом с коллегами, это действительно особый случай, - сказала NRK следователь норвежской полиции Грете Лиен Метлид. - Мы должны серьезно спросить себя, как такое вообще может происходить".

По ее словам, следствию уже известно, что мужчина держался особняком, жил в одиночестве. По словам соседа, он ни с кем в доме не общался.

Государственный пенсионный департамент прекратил выплату пенсии мужчине в 2018 году после того, как долгое время не мог с ним связаться.

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"Налоги и плата за коммунальные услуги у этого человека автоматически списывались с его банковского счета", - сказал профессор Арне Крокан из Норвежского университета науки и техники. Вскрытие показало, что мужчина умер естественной смертью. По данным NRK, он был несколько раз женат, у него есть дети.

В норвежском обществе этот случай вызвал споры о роли технологий, которые резко сократили физический контакт между людьми.

"Когда член урбанистического общества лежит мертвым в своем доме в течение девяти лет и никто об этом не знает и никого его исчезновение не волнует, стоит немного поразмыслить о том, в каком обществе мы живем", - написал норвежский культурный аналитик Эдвин Шмитт в Twitter.

When a member of an urban society lies dead in their home for nine years without anyone knowing or caring, it deserves a bit of reflection about what kind of society we live in.https://t.co/UTMkx8IQDI — Eddie Schmitt (@postmodern3) April 3, 2021

"Это особенно грустная версия футуристической мечты о продолжении жизни посредством дигитальных аккаунтов. Вы будете платить за коммунальные услуги целую вечность", - написала Тамара Нииз, докторант в области исследований медиа.