В Даугавпилсе молодые люди устроили вечеринку в честь дня рождения: штрафы - до 500 евро

Во вторник после 2:00 ночи в муниципальную полицию поступила информация о возможном мероприятии в одном из частных домов городского округа, на котором присутствуют несколько человек из разных домохозяйств. Для проверки информации была отправлена одна из ближайших мобильных патрульных групп муниципальной полиции.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка убедились, что в доме проходит вечеринка. После долгих переговоров полицейских пустили в помещение частного дома, где выяснилось, что молодежная компания решила отметить день рождения.

В свою очередь, молодые люди пытались скрыться от сотрудников полиции в доме. 6

Всего в доме находилось 13 молодых людей, в том числе несовершеннолетние. На месте было принято решение о привлечении их к ответственности за нарушение ограничений на собрания.

Штрафы составили от 50 до 500 евро. 6