В Эстонии во время переноса морского аквариума у шести человек возникли признаки отравления

На данный момент не подтверждено, что речь идет о палитоксине, но, по мнению эстонских ученых, пока это наиболее вероятная причина отравления.

В настоящее время аквариумист, который работал непосредственно внутри аквариума, находится на больничном лечении.

У пятерых работников, которые в это время находились в здании, также появились признаки отравления.

Руководитель спасательных работ Ляэнеского спасательного центра Тармо Волтейн сказал, что палитоксин - это токсичное вещество биологического происхождения, которое образуется в процессе жизнедеятельности кораллов. "Во время обустройства аквариума кораллы контактировали с воздухом, в результате чего в воздух выделялись токсичные вещества. Известно, что таких случаев в мире было всего несколько. В настоящий момент химическая бригада Спасательного департамента собирает различные пробы, чтобы подтвердить, идет ли речь о палитоксине".

После взятия проб спасатели проветривают здание, чтобы обеспечить нормальный и чистый воздух в Доме природы.

По словам директора Дома природы Pernova Кайре Мертсин, возможное отравление произошло во время обустройства нового морского аквариума, когда кораллы и камни очищали и помещали в подготовленный аквариум. "Кораллы не представляют опасности, если они находятся под водой, при контакте с воздухом токсичные вещества могут просачиваться в воздух", - сказала Мертсин.