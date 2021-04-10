Кремль обвинил Берлин в сотрудничестве с Навальным

После того, как в интернете появился фильм российского оппозиционера Алексея Навального о коррупционных схемах Путина, Россия по дипломатическим каналам выдвинула серьезные обвинения правительству Германии.

По информации Der Spiegel, посол России в Германии Сергей Нечаев 16 февраля явился в МИД Германии. Во время своего визита он жаловался на то, что Навальный мог снять фильм о обвинениями президента РФ Владимира Путина в коррупции только при поддержке правительства Германии. В понимании Москвы Берлин стал пособником критика Кремля.

Посол РФ пожаловался госсекретарю Мигелю Бергеру, что власти Германии позволили Навальному поехать в Дрезден после его лечения в берлинской клинике Charité в декабре 2020 года. Там оппозиционер снялся у многоквартирного дома, в котором Путин во временя ГДР жил как агент КГБ.

ФОТО: Скриншот видео

Спор о документах Путина в "Штази"

Московский посланник также раскритиковал правительство Германии за предоставление Навальному доступа к архивам бывшей восточногерманской секретной службы "Штази", в которых он перебирал документы Путина и демонстрировал его удостоверение. Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно повторил эти жалобы в интервью несколько недель назад.

Жалобы Москвы иллюстрируют то, насколько сильно Кремль разозлен фильмом Навального. В фильме "Дворец Путина" продолжительностью почти два часа Навальный обвиняет президента России в коррупции и рассказывает о схемах созданной им организованной преступной группировки в петербургские времена. 1

В фильме также широко описывается роскошная недвижимость у Черного моря, которая, как утверждается, стоит примерно миллиард евро и которая якобы принадлежит Путину. В сети сделок в финансировании описанного Навальным люкс-проекта появляются семья Путина и его возможная возлюбленная.

На YouTube фильм посмотрели уже более 115 миллионов раз.

Берлин реагирует спокойно

Федеральное правительство Германии считает, что адресованные Берлину жалобы Москвы необоснованны. После отравления боевым химическим веществом "Новичок" 20 августа Навальный был доставен в Германию, где лечился в немецкой клинике Charité. После выпески из нее он несколько недель лечился в Германии. Во время путешествия в Дрезден Навального действительно фактически сопровождали полицейские, однако они заботились только о его боезопасности, так как после отравления имелись опасения, что нападения могут повториться.

Навальный в нападении на него винит ФСБ. Согласно исседованиям Der Spiegel, Bellingcat и других партнеров, в попытке отравления Навального участие принимали минимум восемь агентов ФСБ.

Немецие депутаты выразили солидарность с Навальным

И второе обвинение России не совсем понятно. Архивы записей учреждений доступны всем журналистам и ученым для исследований. О документах, которые там были доступны после времени, проведенного Путиным в Германии, годами сообщалось повторно. Поэтому доступ к ним Навального ни в коем случае не был эксклюзивным.

Условия в исправительной колонии (ИК) № 2 в Покрове, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, являются "целенаправленными пытками" и несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток. Об этом говорится в письме депутатов германского бундестага политику.