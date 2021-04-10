Кремль обвинил Берлин в сотрудничестве с Навальным

Отношения между Москвой и Берлином в связи с делом Алексея Навального накаляются все больше. Согласно информации издания Der Spiegel, Россия официально пожаловалась на то, что Германия якобы помогла критику Кремля создать его фильм о так называемом дворце Путина.
После того, как в интернете появился фильм российского оппозиционера Алексея Навального о коррупционных схемах Путина, Россия по дипломатическим каналам выдвинула серьезные обвинения правительству Германии.
По информации Der Spiegel, посол России в Германии Сергей Нечаев 16 февраля явился в МИД Германии. Во время своего визита он жаловался на то, что Навальный мог снять фильм о обвинениями президента РФ Владимира Путина в коррупции только при поддержке правительства Германии. В понимании Москвы Берлин стал пособником критика Кремля.
Посол РФ пожаловался госсекретарю Мигелю Бергеру, что власти Германии позволили Навальному поехать в Дрезден после его лечения в берлинской клинике Charité в декабре 2020 года. Там оппозиционер снялся у многоквартирного дома, в котором Путин во временя ГДР жил как агент КГБ.
Спор о документах Путина в "Штази"
Московский посланник также раскритиковал правительство Германии за предоставление Навальному доступа к архивам бывшей восточногерманской секретной службы "Штази", в которых он перебирал документы Путина и демонстрировал его удостоверение. Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно повторил эти жалобы в интервью несколько недель назад.
Жалобы Москвы иллюстрируют то, насколько сильно Кремль разозлен фильмом Навального. В фильме "Дворец Путина" продолжительностью почти два часа Навальный обвиняет президента России в коррупции и рассказывает о схемах созданной им организованной преступной группировки в петербургские времена.
В фильме также широко описывается роскошная недвижимость у Черного моря, которая, как утверждается, стоит примерно миллиард евро и которая якобы принадлежит Путину. В сети сделок в финансировании описанного Навальным люкс-проекта появляются семья Путина и его возможная возлюбленная.
На YouTube фильм посмотрели уже более 115 миллионов раз.
Берлин реагирует спокойно
Федеральное правительство Германии считает, что адресованные Берлину жалобы Москвы необоснованны. После отравления боевым химическим веществом "Новичок" 20 августа Навальный был доставен в Германию, где лечился в немецкой клинике Charité. После выпески из нее он несколько недель лечился в Германии. Во время путешествия в Дрезден Навального действительно фактически сопровождали полицейские, однако они заботились только о его боезопасности, так как после отравления имелись опасения, что нападения могут повториться.
Навальный в нападении на него винит ФСБ. Согласно исседованиям Der Spiegel, Bellingcat и других партнеров, в попытке отравления Навального участие принимали минимум восемь агентов ФСБ.
Немецие депутаты выразили солидарность с Навальным
И второе обвинение России не совсем понятно. Архивы записей учреждений доступны всем журналистам и ученым для исследований. О документах, которые там были доступны после времени, проведенного Путиным в Германии, годами сообщалось повторно. Поэтому доступ к ним Навального ни в коем случае не был эксклюзивным.
Условия в исправительной колонии (ИК) № 2 в Покрове, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, являются "целенаправленными пытками" и несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток. Об этом говорится в письме депутатов германского бундестага политику.
Германские парламентарии из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"зеленые" выразили "полную солидарность" с российским оппозиционером. Свои подписи под письмом поставили, в числе прочих, уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер, член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "зеленых" Юрген Триттин, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник, эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт . "Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина вновь подвергнет жизнь Навального опасности", - подчеркнул депутат фракции "зеленых" Мануэль Саррацин, инициировавший обращение.