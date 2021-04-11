Вс, 11.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Гражданин Латвии, угрожавший в автобусе ножом незнакомой женщине, будет депортирован из Эстонии

Нож. ФОТО: Toomas Huik

Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства приговорил к условному тюремному заключению сроком на один год 56-летнего гражданина Латвии, которые в январе этого года в автобусе Таллинн-Курессааре угрожал ножом женщине, пишет Rus.Postimees.

В качестве дополнительного наказания суд приговорил мужчину к депортации из Эстонии с запретом на въезд в страну сроком на один год.

Гражданин Латвии также должен возместить расходы на производство в размере 1855 евро, сообщает Pärnu Postimees.

Согласно данным полиции, вечером 4 января мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке. Инцидент произошел в Пярнумаа в волости Ляэнеранна в районе Лихула.

"Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ и никто не пострадал", - пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

"На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения, вызванного перцовым газом", - добавил Янсон.

Полицейские тогда задержали 56-летнего гражданина Латвии и доставили в отделение полиции.

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