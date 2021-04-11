Гражданин Латвии, угрожавший в автобусе ножом незнакомой женщине, будет депортирован из Эстонии

В качестве дополнительного наказания суд приговорил мужчину к депортации из Эстонии с запретом на въезд в страну сроком на один год.

Гражданин Латвии также должен возместить расходы на производство в размере 1855 евро, сообщает Pärnu Postimees. 1

Согласно данным полиции, вечером 4 января мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке. Инцидент произошел в Пярнумаа в волости Ляэнеранна в районе Лихула.

"Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ и никто не пострадал", - пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

"На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения, вызванного перцовым газом", - добавил Янсон.