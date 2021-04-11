Предложенные для борьбы с "грязными" деньгами поправки разозлили Службу финансовой разведки

Глава FID Илзе Знотиня в письме депутатам отметила, что предложения Эглитиса могут повлиять на независимость руководимой ей структуры и угрожают обязательству Латвии предотвращать влияние преступно нажитых средств на финансовую систему.

На удаленных заседаниях комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции между Знотиней и Эглитисом произошли и острые словесные перепалки. 2

"Очень важно отметить, что эти предложения с точки зрения системы довольно абсурдны и столь же некачественны, как и предыдущие, в которых даже автор предложений не понял, что он предлагает", - на одном из заседаний о предложениях Эглитиса сказала Знотиня. На следующем заседании она допустила, что предложенные депутатом изменения связаны с "защитой кредиторов ABLV или самого ABLV".

"Что я могу сказать. Во-первых, укажу на то, что она [Знотиня] обвиняет меня в представлении интересов одного банка. Это обвинение. Прошу доказать, доказать публично, что я что-то такое говорил", - отреагировал на сказанное главой FID депутат.

Защищая свои поправки, он отметил, что сейчас FID "ведут себя как ковбои", так как нет достаточного надзора за распоряжениями и сроками службы. Депутат коснулся и большой зарплаты Знотини, добавив, что "нужно бы и чуток начать работать".

Всего депутат Эглитис подготовил более 20 предложений. Те, что вызвали наиболее острую реакцию финансовой разведывательной службы, предусматривали требование к FID быстрее реагировать и оценивать полученные от банков сообщения о подозрительных деньгах. Например, снизить срок издания распоряжения о временном замораживании средств с нынешних 40 дней до пяти дней.

Знотиня как в комиссии, так и в интервью De Facto пояснила, что за столь короткое время нельзя будет получить и обработать информацию, в том числе из-за рубежа, которую затем можно было бы использовать для следствия и, если необходимо, суда.

"Это как вырвать из толстой книги три страницы и думать, что таким образом мы ускорим процесс прочтения книги, но на самом деле мы, вырвав страницы, не поймем то, о чем нужно прочитать во второй части книги", 2

- сказала Знотиня.

По ее словам, в среднем необходимо 35 дней, чтобы получить информацию от международных партнеров FID.

Депутат Эглитис, который в Сейме руководит подкомиссией по надзору за финансовым сектором, считает, что в Латвии после капитального ремонта банковского сектора требования банков к клиентам местами преувеличены. На вопрос, сам ли он придумал предложенные изменения, политик ответил, что консультировался с несколькими неназванными по имени юристами, а редакцию пунктов ему помог подготовить его помощник. Депутат отрицает, что предложение появились в интересах какого-либо банка.

На одном из заседаний комиссии парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов обвинил председателя комиссии, соратника Эглитиса по партии Юриса Ранцанса в том, что предложениям Эглитиса комиссия уделяет слишком много внимания. 2

Ранцанс с этим не согласился, указав, что много предложений подготовило и юридическое бюро Сейма.

Однако от многих предложений на заседаниях комиссии депутат Эглитис все-таки отказался сам, столкнувшись с возражениями со стороны не только FID, но и других учреждений.

По инициативе нескольких депутатов, в том числе Эглитиса, из законопроекта была вычеркнута норма, требовавшая для истинных получателей прибыли незапятнанной репутации в тех сферах, на которые распространяется закон. Латвия собиралась значительно расширить международные требования. Сейчас Минфин в качестве компромисса предлагает самый минимум, ограничив только судимых лиц.

Развернулись в Сейме дебаты и по поводу того, не будет ли круг лиц, которые должны будут соблюдать нормы закона в будущем, слишком широким, создавая ненужную административную нагрузку для бизнеса. В министерстве отметили, что в этом плане ни директива ЕС, ни рекомендации FATF большой эластичности не допускают. Однако авторы закона пытаются сделать требования не столь тяжелыми в сферах, где риск легализации преступно нажитых средств не так высок.