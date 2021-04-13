У "второй жены" главы Чечни Рамзана Кадырова роскошное имущество, а недвижимость первой, официальной, супруги скрыто за вымышленной личностью. Кадыров ни разу публично не подтверждал информацию о том, что у него несколько жен. Но похоже, что их все же как минимум две.

Издание "Проект" 7 апреля выпустило расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности - его первым двум женам. Общая стоимость обнаруженной "Проектом" недвижимости, записанной на двух супруг главы Чечни, была оценена в почти 800 миллионов рублей (более 8 690 000 евро). Богатство жен Кадырова говорит о том, что деньги на их содержание идут не только из его личных средств.

Расследование "Проекта": Что скрывают жены Рамзана Кадырова?

Первая жена

На официальных мероприятиях рядом с Кадыровым всегда Медни, с которой у него 14 детей (двое из них - приемные). Таким образом, к 42 годам официальная супруга родила ему 12 сыновей и дочерей.

ФОТО: скриншот видео

Медни Мусаева родилась 7 сентября 1978 года. Рамзан, согласно публичной информации, познакомился с супругой еще в школе. Поженились они в 1994 году, когда Медни было 17 лет, а Рамзану едва исполнилось 19.

"По нашей вере мужчины могут жениться четырежды. При условии, что будут содержать своих жен и их детей одинаково. Если супруг пожелает вторую жену, то я буду согласна", - как-то заявила журналистам Мусаева.

"Я невероятно люблю свою жену Медни. Если б не любил, то, понятное дело, не позволил бы ей рожать моих детей",

- сказал однажды Кадыров.

Медни трудоустроена в администрации своего мужа. "Проект" отмечает, что она владеет лишь одной квартирой в Москве, но парковочные места в подвале дома оформлены на "вторую супругу" Кадырова, которая получила их от некой Медни Мусаевой.

Таким образом, выяснилось, что имя, отчество и дата рождения дарительницы парковочных мест совпадают с данными Медни Кадыровой. "Проект" отмечает, что до свадьбы Кадырова была Айдамировой.

На "Мусаеву" записана и другая роскошная недвижимость. "Проект" подчеркнул, что наличие у человека двух личностей в России незаконно.

Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы ФОТО: Reuters/ScanPix

Также известно, что 2009 году Медни основала дом моды Firdaws, бренд специализируется на выпуске национальной одежды. Спустя время управление компанией было передано общей дочери - Айшат Кадыровой.

Вторая жена

Первый и последний конкурс красоты в современной Чечне состоялся в 2006-м. Именно там Фатима Хазуева, будучи подростком (15 лет), заняла второе место, а после стала и "второй женой" Кадырова. Когда именно девушка вышла за него замуж - неизвестно.

ФОТО: скриншот видео

Сейчас 30-летняя Хазуева так же, как и Медни, числится в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном. Недвижимость Фатимы Кадыров не декларирует, поскольку их брак не зарегистрирован. В Грозном Хазуевой принадлежит главный дворец "Кишинева" (район, который так прозвали в народе) - рядом с резиденцией Кадырова.

Как отмечает "Проект", маловероятно, что при зарплате сотрудницы администрации главы Чечни в 80 000 рублей в месяц (около 869 евро) Хазуева смогла бы самостоятельно заработать на все вышеперечисленное. Среди ближайших родственников Фатимы издание также не обнаружило крупных бизнесменов. Покойный отец Хазуевой был чиновником, а ее брат сейчас работает в госструктурах.

Также издание сообщило, что в честь отца Хузаевой названа мечеть в Грозном. А в собственность ее матери передали реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в родовом селе Хазуевых.

"Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают",

- рассказал "Настоящему Времени" оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который сейчас проживает в Швеции.

"Состоялся этот конкурс красоты, и финалистки этого конкурса красоты стали "супругами" Кадырова.

Но вот именно эта девушка, Фатима, стала, так скажем, постоянной его супругой.

Она рожала, рожает ему детей. И это в республике все знают, в общем, известный такой факт", - отметил Абдурахманов. Кроме того, наличие второй жены "Проекту" подтвердили и жители родного села Фатимы.

Третья жена

Как отмечается, всего один раз в СМИ прозвучала информация о неофициальном браке Кадырова с местной певицей и танцовщицей Аминат Ахмадовой. "Проект" рассказывает, что из-за близости к Кадырову танцевальный ансамбль, руководитель которого - отец девушки, больше не зовут на гастроли в Европу. Больше о ней ничего неизвестно.

Абдурахманов "Настоящему Времени" также говорил, что Кадыров имеет что-то вроде гарема: "заключает браки, а потом расторгает".