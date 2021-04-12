Пн, 12.04.2021
Этот день испытания "живой очереди" был очень ценным, так как мы в реальной жизни проверили, что мощность крупных центров вакцинации как минимум в пять раз выше, чем число вакцинированных сегодня жителей. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Думпис: более 70% всех случаев заболевания Covid-19 в Латвии вызваны британским штаммом вируса

Уга Думпис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Более 70% всех случаев заболевания Covid-19 в Латвии вызваны британским штаммом вируса, а в больницы все чаще попадают тяжелобольные пациенты в возрасте от 29 до 39 лет, сказал на Латвийском радио главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Он отметил, что более заразный британский штамм вируса быстро распространился в Латвии и часто поражает людей в возрасте от 20 до 39 лет.

По словам инфекциониста, если ослаблять ограничения в ближайшие два месяца, это может осложнить ситуацию.

Только после того, как в Латвии будет вакцинировано по крайней мере 40-50% населения, можно будет считать, что страна избежала третьей волны коронавируса.

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Думпис отметил, что вакцины эффективны и против доминирующего в настоящее время британского штамма вируса, и привитые люди в основном не заболевают, а небольшая часть болеет в легкой форме и не попадает в больницы.

Инфекционист подчеркнул, что в мае, когда планируются крупные поставки вакцин в Латвию, нельзя медлить с массовой вакцинацией, и тогда можно будет подумать об отмене и других ограничений летом.

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