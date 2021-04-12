Думпис: более 70% всех случаев заболевания Covid-19 в Латвии вызваны британским штаммом вируса

Он отметил, что более заразный британский штамм вируса быстро распространился в Латвии и часто поражает людей в возрасте от 20 до 39 лет.

По словам инфекциониста, если ослаблять ограничения в ближайшие два месяца, это может осложнить ситуацию.

Только после того, как в Латвии будет вакцинировано по крайней мере 40-50% населения, можно будет считать, что страна избежала третьей волны коронавируса.

Думпис отметил, что вакцины эффективны и против доминирующего в настоящее время британского штамма вируса, и привитые люди в основном не заболевают, а небольшая часть болеет в легкой форме и не попадает в больницы.