KNAB начал проверку участия Самойлова в рекламе

Как отмечает KNAB, согласно действующему регулированию, государственным должностным лицам запрещено использовать свое имя в целях рекламы. Это касается любых публичных заявлений, в которых должностное лицо выражает личную оценку конкретного коммерческого предприятия, его продукции или услуг - если за это было получено вознаграждение.

Исключение составляют случаи, когда подобная деятельность прямо входит в должностные обязанности. Также отдельно рассматриваются ситуации, когда человек участвует в рекламе в рамках законной деятельности - например, как педагог, ученый, врач, ветеринар, профессиональный спортсмен или автор творческого труда, пояснили в KNAB.

Пока проводится проверка, более подробную информацию KNAB предоставить не может.

3 апреля Министерство образования и науки в комментарии агентству LETA заявило, что не возражает против участия руководителя Департамента спорта, бывшего пляжного волейболиста Самойлова в рекламе, "поскольку это соответствует требованиям нормативных актов и общепринятым нормам этики".

В министерстве также уточнили, что после назначения на должность директора Департамента спорта Самойлов прекратил сотрудничество с "отдельными спонсорами, которое могло бы противоречить ценностям министерства".