KNAB начал проверку участия Самойлова в рекламе

В ответ на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что директор Департамента спорта Министерства образования и науки (IZM) Александр Самойлов участвует в рекламных кампаниях, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку. Ведомство выясняет, нарушил ли Самойлов как государственное должностное лицо запрет на участие в рекламе, установленный в нормативных актах по предотвращению конфликта интересов, подтвердили в KNAB.
Как отмечает KNAB, согласно действующему регулированию, государственным должностным лицам запрещено использовать свое имя в целях рекламы. Это касается любых публичных заявлений, в которых должностное лицо выражает личную оценку конкретного коммерческого предприятия, его продукции или услуг - если за это было получено вознаграждение.
Исключение составляют случаи, когда подобная деятельность прямо входит в должностные обязанности. Также отдельно рассматриваются ситуации, когда человек участвует в рекламе в рамках законной деятельности - например, как педагог, ученый, врач, ветеринар, профессиональный спортсмен или автор творческого труда, пояснили в KNAB.
Пока проводится проверка, более подробную информацию KNAB предоставить не может.
3 апреля Министерство образования и науки в комментарии агентству LETA заявило, что не возражает против участия руководителя Департамента спорта, бывшего пляжного волейболиста Самойлова в рекламе, "поскольку это соответствует требованиям нормативных актов и общепринятым нормам этики".
В министерстве также уточнили, что после назначения на должность директора Департамента спорта Самойлов прекратил сотрудничество с "отдельными спонсорами, которое могло бы противоречить ценностям министерства".
Тем временем в соцсетях пользователи обратили внимание на то, что Самойлов участвует в рекламе одного из производителей автомобильных шин. В министерстве агентству LETA ответили, что не оценивают свободное время своих сотрудников, если их действия соответствуют закону и этическим нормам.
"Главное, чтобы работа в рабочее время выполнялась качественно", - добавили в министерстве.
Ранее после вступления в должность Самойлов столкнулся с критикой из‑за участия в рекламе, связанной с сайтом азартных игр под брендом LV Bet. Тогда он заявил, что прекратил сотрудничество с рядом спонсоров, в том числе с букмекером. Кроме того, он пообещал завершить сотрудничество с брендами Lido, Venden, Sportland и Nike в конце прошлого лета - после завершения чемпионата Латвии по пляжному волейболу, в котором он сам участвовал.
Александр Самойлов был избран на должность директора Департамента спорта IZM по результатам открытого конкурса летом 2024 года.
Как профессиональный пляжный волейболист, Самойлов трижды представлял Латвию на Олимпийских играх, неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!