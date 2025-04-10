Трамп готов нанести удар по Ирану с участием Израиля

С таким заявлением он выступил за несколько дней до запланированных переговоров между представителями США и Ирана, на которых стороны намерены обсудить возможное возвращение к ядерному соглашению.

Выступая перед журналистами в среду, Трамп отметил, что хочет видеть Иран "большим и процветающим", но при этом не допустит, чтобы у страны появилось ядерное оружие. Он добавил, что, по его словам, Тегеран это "как будто понял".

Глава Белого дома также подтвердил свою готовность, в случае необходимости, прибегнуть к силовому решению и прямо заявил, что в случае военного удара Израиль будет вовлечен в процесс.

"Если нам придется действовать военным путем - мы это сделаем. Израиль, очевидно, будет очень активным участником. Они станут лидерами этого процесса. Но никто нами руководить не будет. Мы сделаем то, что сочтем нужным", - заявил Трамп.

Иран, в свою очередь, пообещал жесткий ответ и призвал Вашингтон воздержаться от эскалации конфликта. "Нам трудно представить, что президент Трамп захочет стать еще одним американским лидером, увязшим в катастрофической ближневосточной войне", - написал в колонке для The Washington Post заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Во время первого президентского срока Трампа Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году Ираном и ведущими мировыми державами. Тогда американский лидер обвинил Тегеран в нарушении условий договора и назвал саму сделку "худшей в истории".

12 апреля в Омане запланирована официальная встреча делегаций США и Ирана - первая за длительное время. Ранее Трамп утверждал, что переговоры будут прямыми, однако иранская сторона это отрицает.