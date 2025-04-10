KNAB начал проверки по 66 возможным нарушениям в предвыборной агитации

Это означает, что любой видеоролик или другой визуальный материал, опубликованный в интернете, и созданный с помощью ИИ, должен содержать ясную и однозначную пометку о том, что он был создан с использованием технологий искусственного интеллекта.

Это требование распространяется на все оплаченные агитационные материалы, независимо от платформы распространения. При этом редактирование и написание текстов под это правило не подпадает.

KNAB подчеркивает, что наиболее вероятные формы манипуляции с помощью ИИ в рамках агитации могут включать синтезирование голоса кандидатов или встраивание их изображений в фотографии и видеоролики с имитацией неправдоподобных ситуаций или разговоров.

В связи с этим бюро призывает избирателей критически относиться к публикуемой в информационном пространстве агитационной информации и самостоятельно проверять ее достоверность.

Если агитаторы не будут соблюдать указанное требование, KNAB вправе запретить дальнейшее распространение и размещение такого материала.

Также до выборов строго запрещено использовать фальшивые или анонимные аккаунты, созданные автоматизированными системами, для любых агитационных действий в социальных сетях или в интернете в целом.

Кроме того, KNAB напоминает, что в агитационный период действуют и другие ограничения - в частности, запрещена скрытая агитация, самой распространенной формой которой является отсутствие указания на оплату материала, и запрещено использование административных ресурсов государственных и самоуправленческих учреждений для ведения агитации.

Если у жителей возникают подозрения или они располагают обоснованной информацией либо доказательствами возможных нарушений агитационного порядка, KNAB призывает незамедлительно сообщать об этом. Это можно сделать разными способами, в том числе анонимно - через онлайн-платформу для сообщений, в мобильном приложении Ziņo KNAB!, по телефону доверия 8000 2070 или написав на электронную почту pasts@knab.gov.lv.