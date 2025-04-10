KNAB начал проверки по 66 возможным нарушениям в предвыборной агитации

С начала предвыборного агитационного периода Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выявило основания для начала 66 углубленных проверок по возможным нарушениям в сфере предвыборной агитации, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные KNAB.
Из этого числа наибольшая часть, 36 проверок, касается возможного использования административных ресурсов. Речь идет о случаях, когда депутаты самоуправлений, предположительно, использовали помещения, автотранспорт или официальные интернет-сайты и социальные сети муниципалитетов для продвижения потенциальных кандидатов в депутаты - например, размещали там хвалебные публикации.
Остальные проверки связаны с возможными нарушениями порядка проведения агитации, использованием анонимных или фальшивых аккаунтов в соцсетях, созданных автоматизированными системами, а также другими возможными нарушениями Закона о предвыборной агитации, уточнили в KNAB.
На данный момент KNAB продолжает оценивать полученную информацию. Подтверждений противоправным действиям пока не выявлено.
Напомним, что в Латвии агитационный период перед выборами в самоуправления стартовал 8 февраля и продлится до дня голосования - 7 июня.
В этот период участники агитации, СМИ и другие вовлеченные стороны обязаны строго соблюдать установленный порядок и ограничения. Впервые в законе появились две новые нормы, связанные с использованием искусственного интеллекта в политической рекламе.
С началом предвыборного периода политические партии, кандидаты в депутаты и все, кто занимается агитацией, обязаны информировать общественность, если в процессе использовались инструменты искусственного интеллекта.
Это означает, что любой видеоролик или другой визуальный материал, опубликованный в интернете, и созданный с помощью ИИ, должен содержать ясную и однозначную пометку о том, что он был создан с использованием технологий искусственного интеллекта.
Это требование распространяется на все оплаченные агитационные материалы, независимо от платформы распространения. При этом редактирование и написание текстов под это правило не подпадает.
KNAB подчеркивает, что наиболее вероятные формы манипуляции с помощью ИИ в рамках агитации могут включать синтезирование голоса кандидатов или встраивание их изображений в фотографии и видеоролики с имитацией неправдоподобных ситуаций или разговоров.
В связи с этим бюро призывает избирателей критически относиться к публикуемой в информационном пространстве агитационной информации и самостоятельно проверять ее достоверность.
Если агитаторы не будут соблюдать указанное требование, KNAB вправе запретить дальнейшее распространение и размещение такого материала.
Также до выборов строго запрещено использовать фальшивые или анонимные аккаунты, созданные автоматизированными системами, для любых агитационных действий в социальных сетях или в интернете в целом.
Кроме того, KNAB напоминает, что в агитационный период действуют и другие ограничения - в частности, запрещена скрытая агитация, самой распространенной формой которой является отсутствие указания на оплату материала, и запрещено использование административных ресурсов государственных и самоуправленческих учреждений для ведения агитации.
Если у жителей возникают подозрения или они располагают обоснованной информацией либо доказательствами возможных нарушений агитационного порядка, KNAB призывает незамедлительно сообщать об этом. Это можно сделать разными способами, в том числе анонимно - через онлайн-платформу для сообщений, в мобильном приложении Ziņo KNAB!, по телефону доверия 8000 2070 или написав на электронную почту pasts@knab.gov.lv.
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