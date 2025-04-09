Зеленский: на стороне России воюют по меньшей мере 155 китайцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что на стороне России против Украины воюют по меньшей мере 155 китайцев, сообщает AFP.
"Вопрос китайцев серьезен", - указал журналистам во время пресс-конференции Зеленский, добавив, что известны имена и паспортные данные 155 граждан Китая, воюющих на стороне России.
Он отметил, что Пекин проинформирован о вербовке китайцев на войну против Украины.
Президент выразил уверенность, что реальное число завербованных Россией китайских наемников гораздо больше, и что информация дополняется.
Для вербовки используется TikTok и другие китайские соцсети, в которых россияне распространяют рекламу.
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