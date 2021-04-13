"Гигантский шаг к свободе". В Англии открылись пабы и магазины после месяцев карантина из-за коронавируса

Паб в графстве Чешир ФОТО: Reuters

Впервые за долгие месяцы в Англии снова открылись парикмахерские, спортивные залы, магазины одежды и других товаров не первой необходимости. А пабы и рестораны пустили посетителей за столики на открытом воздухе.

Спрос превысил предложение, даже несмотря на морозную погоду и небольшой снег, порошивший с утра в некоторых частях страны. Чтобы отметить эту фазу смягчения карантинных мер, многие британцы надели зимние пальто и подняли бокал на скамейке у паба прямо с утра.

"Мы открыты": зоопарк в графстве Бедфордшир ФОТО: PA Media

В последний раз подобные радости были доступны в Англии в начале января, а в некоторых ее регионах - в октябре.

В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, где меры карантина устанавливают местные власти, также с понедельника вступают в силу некоторые послабления.

Некоторые пабы открылись прямо в полночь, чтобы символически обмыть начало рабочего года. Их владельцы и клиенты рассказали, что атмосфера была праздничной.

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"Надеюсь, это что-то вроде нового рождения и мы не закроемся снова в ближайшем будущем", - поделился с Би-би-си владелец питейной Kentish Belle на юго-востоке Лондона.

А хозяин паба Oak Inn в городе Ковентри сказал, что перед его заведением в полночь выстроилась очередь из сотен людей. Обслужить удалось 260 клиентов, а 300 или 400 желающим места не хватило.

При этом, по оценкам британской Ассоциации пабов и производителей пива, лишь 40% лицензированных питейных заведений в стране имеют возможность обслуживать клиентов на открытом воздухе. Остальным открыться пока не удастся.

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В магазины одежды - особенно в популярный недорогой Primark - в понедельник выстроились очереди во многих городах. На лондонской Оксфорд-стрит люди собрались к 7 утра - многие магазины продлили рабочие часы до 22:00, чтобы справиться с наплывом посетителей.

Некоторые парикмахерские тоже уже в полночь начали принимать заросших посетителей. По словам Келли Боад из города Уорик в центральной части Англии, на ближайшие несколько недель весь график ее салона уже расписан.

Тысячи магазинов и пабов празднуют открытие, но многие подобные бизнесы не смогли дождаться этого дня. Более 17,5 тыс. магазинов и других предприятий сферы услуг закрылись в прошлом году, по данным организации Local Data Company.

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Премьер-министр Борис Джонсон назвал новую фазу ослабления ограничений "гигантским шагом вперед по направлению к свободе" и призвал граждан вести себя сознательно. Он опасается, что люди на радостях могут забыть о масках, мытье рук и социальной дистанции.