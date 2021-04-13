Подробности серьезной аварии в Агенскалнсе: пострадала пассажирка троллейбуса

"Прибыв на место происшествия, констатировали, что люди уже выбрались из машин собственными силами. Единственный пострадавший был в троллейбусе - пассажир", - рассказал передаче Degpunktā командир 9-й части Пожарно-спасательной службы (VUGD) Эдгар Озолс.

В свою очередь водитель троллейбуса Арнис рассказал, что удар был совершенно неожиданным.

"Совершал поворот, и внезапно - удар в бок. Остановился и ждал. В машине была женщина, но ей помощь не потребовалась. Помощь нужна была женщине, находившейся в салоне. Она сидела в метре-двух от места, где лопнуло стекло", - сказал водитель троллейбуса, добавив, что в салоне в момент аварии было шесть или семь пассажиров.

Кто был виновником аварии, выяснит полиция, так как Degpunktā с водителями автомобилей поговорить не удалось. Лишь пассажир минивэна Chrysler рассказал, что пропускали троллейбус и внезапно в бок врезалась машина. Они поспешили к ней и помогли женщине-водителю выбраться из транспортного средства.

Помощь медиков ей не потребовалась. Судьба кроссовера Škoda остается неясной, так как после того, как его поставили на колеса, стало ясно, что машина пострадала очень сильно.