Гиргенс: если дать людям возможность работать, они меньше будут читать фейковые новости

Он подтвердил, что Государственная полиция реагирует на все фейковые новости, вызывающие общественный резонанс, и активно работает, чтобы призвать к ответственности тех, кто осознанно распространяет дезинформацию.
"Но моя позиция совершенно проста: я все-таки призываю занять некий баланс между covid-скептиками и covid-фанатиками, так как первоочередное, что должно обеспечить государство - работа и средства к существованию",
- выразил свое мнение политик.
Глава МВД пояснил, что в случае, когда людям обеспечены работа и средства к существованию, растет уровень благосостояния и уменьшаются риски безопасности. Он отметил, что благосостояние - одно из главных условий, чтобы общество вышло из нынешнего кризиса.
"И если люди смогут работать как обычно, то и у полиции будет меньше работы, да и люди меньше будут читать различные распространяемые дезинформаторами новости", - отметил министр.
Он повторил ранее выраженное публично мнение, что государству во время кризиса Covid-19 нужно позволять работать с ограничениями большему числу отраслей. По мнению Гиргенса, это фактически снизило бы распространение Covid-19, так как в условиях, когда все места торговли и оказания услуг открыты и доступны публично, соблюдение ограничений было бы куда легче контролировать, кроме того, концентрация людей была бы более рассеянной.