Гиргенс: если дать людям возможность работать, они меньше будут читать фейковые новости

Он подтвердил, что Государственная полиция реагирует на все фейковые новости, вызывающие общественный резонанс, и активно работает, чтобы призвать к ответственности тех, кто осознанно распространяет дезинформацию.

"Но моя позиция совершенно проста: я все-таки призываю занять некий баланс между covid-скептиками и covid-фанатиками, так как первоочередное, что должно обеспечить государство - работа и средства к существованию",

- выразил свое мнение политик.

Глава МВД пояснил, что в случае, когда людям обеспечены работа и средства к существованию, растет уровень благосостояния и уменьшаются риски безопасности. Он отметил, что благосостояние - одно из главных условий, чтобы общество вышло из нынешнего кризиса.

"И если люди смогут работать как обычно, то и у полиции будет меньше работы, да и люди меньше будут читать различные распространяемые дезинформаторами новости", - отметил министр.