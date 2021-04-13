Вт, 13.04.2021
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Гиргенс: если дать людям возможность работать, они меньше будут читать фейковые новости

Сандис Гиргенс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Если бы во время пандемии Covid-19 люди могли продолжать работать, то у них бы оставалось меньше времени для чтения фейковых новостей и у полиции бы было меньше работы, заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 министр внутренних дел Сандис Гиргенс, сообщает агентство LETA.

Он подтвердил, что Государственная полиция реагирует на все фейковые новости, вызывающие общественный резонанс, и активно работает, чтобы призвать к ответственности тех, кто осознанно распространяет дезинформацию.

"Но моя позиция совершенно проста: я все-таки призываю занять некий баланс между covid-скептиками и covid-фанатиками, так как первоочередное, что должно обеспечить государство - работа и средства к существованию",

- выразил свое мнение политик.

Глава МВД пояснил, что в случае, когда людям обеспечены работа и средства к существованию, растет уровень благосостояния и уменьшаются риски безопасности. Он отметил, что благосостояние - одно из главных условий, чтобы общество вышло из нынешнего кризиса.

"И если люди смогут работать как обычно, то и у полиции будет меньше работы, да и люди меньше будут читать различные распространяемые дезинформаторами новости", - отметил министр.

Он повторил ранее выраженное публично мнение, что государству во время кризиса Covid-19 нужно позволять работать с ограничениями большему числу отраслей. По мнению Гиргенса, это фактически снизило бы распространение Covid-19, так как в условиях, когда все места торговли и оказания услуг открыты и доступны публично, соблюдение ограничений было бы куда легче контролировать, кроме того, концентрация людей была бы более рассеянной.

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