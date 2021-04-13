Вт, 13.04.2021
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Жена Гобземса с детьми уже несколько месяцев живет отдельно от бывшего возлюбленного

Депутат Сейма Алдис Гобземс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

6 апреля депутат Сейма Алдис Гобземс заявил, что распался его брак с женой Кристой. Издание Kas Jauns? сообщает, что жена Гобземса с двумя детьми уже пару месяцев живет отдельно от бывшего возлюбленного.

До сих пор Алдис Гобземс, его жена Криста и двое их детей жили в частном доме площадью 266 квадратных метров в Балтэзерсе, но вот уже около пары месяцев Криста с детьми живет в многоквартирном доме в одном из рижских микрорайонов, что заметили соседи, и о чем оповестили Kas Jauns?.

Это означает, что пара Гобземсов уже какое-то время перед объявлением о расставании в социальных сетях решила жить раздельно.

В Балтэзерсе Гобземс живет уже давно - сначала он просто снимал эту недвижимость, но в 2020 году он приобрел его у хоккеиста Яниса Спрукта и его жены Лауры за 250 тысяч евро.

Как известно, Алдис и Криста Гобземсы обменялись кольцами в 2015 году. Оба являются родителями сына Аксела и дочери Адрианы.

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