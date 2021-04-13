Рядом с пунктом анализов на Covid-19 избит курьер. Сдающие тесты бывают агрессивными

Государственная полиция расследует дело об избиении курьера рядом с одним из пунктов сдачи анализов на Covid-19 в Риге, в результате чего он получил травмы. Курьер получил сотрясение мозга, он лечится дома.

В результате нападения также был поврежден автомобиль.

Мужчине, который был агрессивно настроен по отношению к курьеру, грозит два штрафа до 500 евро - за легкие телесные травмы и за разбитую машину. 7

Полиция также оценит, не квалифицируется ли данное административное дело как уголовное преступление. Тогда наказание может быть более суровым.

Ранее этот мужчина попадал в поле зрения полиции за мелкие правонарушения.

Между тем, и в других точках приема анализов все чаще наблюдается гнев и агрессия клиентов, двери хлопают и ломают, и часто персонал спасает лишь тревожная кнопка.

Гнев выражают и те, кому нужно пройти тест в связи с запланированной поездкой на отдых. Узнав, что в таких случаях за тест нужно платить, те, кто запланировал поездку, свою ненависть обращают на медиков, проводящих тесты.

В настоящее время тесты на Covid-19 проводятся бесплатно только при наличии признаков болезни или статуса контактного лица.