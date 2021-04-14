Коронавирус забрал жизнь входившей в группу риска 32-летней жительницы Эстонии

Вчера о смерти Кармен сообщили ее близкие в Facebook: "С большой грустью вынуждены сказать, что Кармен больше нет с нами. Неповторимая, незабываемая, любимая и сражавшаяся до последнего! Такая красивая и с таким большим сердцем!".

"У многих из нас после ее ухода останется пустота в сердце, но мы можем чувствовать покой, потому что она больше не будет испытывать боль и сталкиваться лицом к лицу с трудностями. Мы можем радоваться тому, что в нашей жизни нам представилась такая удивительная возможность встретиться с таким чудесным человеком", - сказано в некрологе.

Последний раз о Кармен писали в СМИ в 2018 году, когда выяснилось, что плохое состояние ее зубов может стать препятствием для трансплантации жизненно важного органа.

Три года назад она сделала в социальных сетях следующую публикацию: "Мне 29 лет, и я страдаю диабетом первого типа уже 21 год. За 21 год диабет нанес ущерб кровеносным сосудам, нервам, костям и зрению. Из-за диабета с 2011 года я также нуждаюсь в заместительной почечной терапии, или диализе. Также у меня стопроцентная нетрудоспособность, ходить на работу я не могу. Я получаю государственную пенсию.

В качестве варианта лечения врачи предлагают пересадку органа, к которой я долгое время была психологически не готова, полагая, что все-таки смогу естественным путем нормализовать здоровье.

Два года назад в Эстонии была проведена первая трансплантация поджелудочной железы, и, долго думая и размышляя, к концу осени 2017 года я пришла к выводу, что тоже хочу встать в очередь на трансплантацию. Но для этого в остальном со здоровьем должно быть все стабильно. Сердце, кости, желудок. В порядке должны быть и зубы".

На помощь пришла зубная клиника, которая быстро нашла решение проблемы, писал Postimees. Но, к сожалению, теперь Кармен проиграла в борьбе с коронавирусом.