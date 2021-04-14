СМИ: ЕС не продлит контракты на поставку AstraZeneca и Johnson & Johnson

"Еврокомиссия по согласованию с лидерами стран ЕС решила, что контракты с производителями векторных вакцин, которые действуют в этом году, не будут продлены", - заявил источник издания.

По информации СМИ, в будущем Евросоюз вместо векторных вакцин будет использовать мРНК-вакцины.

Сейчас для применения в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech (мРНК-вакцины), и от компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca (векторные вакцины).

К векторным вакцинам также относится российский препарат "Спутник V" - он еще проходит проверку для одобрения в ЕС.

Напомним, ранее в марте во многих странах Европы было приостановлено использование вакцины AstraZeneca (сейчас она называется Vaxzevria) из-за случаев появления тромбоза у привившихся. Позже, в начале апреля, Европейское агентство лекарственных средств признало наличие связи между вакциной и образованием тромбов, однако назвало это очень редким побочным эффектом и рекомендовало продолжать использование препарата.