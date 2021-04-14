Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

СМИ: ЕС не продлит контракты на поставку AstraZeneca и Johnson & Johnson

Иллюстративное фото ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от Covid-19 от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет "Медуза" со ссылкой на издание La Stampa и его источник в Минздраве Италии.

"Еврокомиссия по согласованию с лидерами стран ЕС решила, что контракты с производителями векторных вакцин, которые действуют в этом году, не будут продлены", - заявил источник издания.

По информации СМИ, в будущем Евросоюз вместо векторных вакцин будет использовать мРНК-вакцины.

Сейчас для применения в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech (мРНК-вакцины), и от компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca (векторные вакцины).

К векторным вакцинам также относится российский препарат "Спутник V" - он еще проходит проверку для одобрения в ЕС.

Напомним, ранее в марте во многих странах Европы было приостановлено использование вакцины AstraZeneca (сейчас она называется Vaxzevria) из-за случаев появления тромбоза у привившихся. Позже, в начале апреля, Европейское агентство лекарственных средств признало наличие связи между вакциной и образованием тромбов, однако назвало это очень редким побочным эффектом и рекомендовало продолжать использование препарата.

Недавно в США приостановили использование вакцины от компании Johnson & Johnson - по той де причине, после чего компания отложила первую поставку своего препарата в Евросоюз.

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