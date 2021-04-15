Чт, 15.04.2021
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Кришьянис Кариньш

В преддверии весенне-летнего сезона: как правильно укомплектовать домашнюю аптечку

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/New Africa

Чем теплее будет становиться, тем больше времени мы будем проводить на свежем воздухе - гулять, кататься на велосипеде, устраивать пикники, наслаждаться природой, свежим воздухом и укреплять свое здоровье. Но при этом очень важно, чтобы домашняя аптечка была укомплектована медикаментами, средствами по уходу и другими вещами, которые могут пригодиться именно во время весенне-летнего сезона. 

Более подробно о том, что обязательно должно быть в домашней аптечке весной и летом, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

"Когда происходит смена времени года, желательно пересмотреть содержимое аптечки и дополнить его, например, лекарствами от болезней, характерных именно для наступающего сезона. Также желательно проверить срок годности имеющихся лекарств и состояние средств по уходу, а также наличие инструкций по их применению, чтобы в случае необходимости у вас было бы все под рукой. Также важно напомнить всем взрослым членам семьи, где находится аптечка, и убедиться, что она находится в надежном и недоступном для детей месте", - говорит Марите Шукеле.

ТОП лекарств и средств по уходу, которые должны быть в домашней аптечке весной/летом

#1 Мази, гели, пластыри и ледовые пакеты

Мази, гели и обезболивающие пластыри, в которых содержатся ибупрофен и диклофенак, помогают при боли в суставах и мышцах. И они очень пригодятся, если во время каких-то садово-огородных работ, физических или развлекательных мероприятий вы вдруг почувствуете боль в руках, ногах или в спине. Стоит держать в аптечке перцовые или горчичные пластыри, а также мази с согревающим эффектом. При ушибах снять боль и отек поможет охлаждающий аэрозоль (так называемая "заморозка") или специальный ледяной пакет.

#2 Средства для дезинфекции и очистки ран

На случай, если вдруг возникнет необходимость очистить и продезинфицировать рану, в аптечке желательно держать перекись водорода, физиологический раствор, а также средства, содержащие фурагин. Для лечения и профилактики ссадин, трещин и прочих повреждений кожи, пригодятся мази, содержащие декспантенол и хлоргексидин, действующий как антибактериальное средство. А для увлажнения ран понадобятся средства, содержащие гиалуроновую кислоту. "В новейших рекомендациях по лечению и дезинфекции ран указывается, что следует воздержаться от использования медикаментов на спиртовой основе, - таких, как бриллиантовая зелень (т. н. "зеленка") или йод, поскольку эти препараты могут вызвать ожоги. В свою очередь, физиологический раствор - универсальное средство для очистки ран, которое также можно применять для промывания глаз, носа и ушей", - поясняет фармацевт.

Для обработки и перевязки раны пригодятся марлевые повязки, бинты и салфетки разного размера, упакованные в стерильные пакеты. Также желательно включить в ассортимент аптечки пластыри и вату для различных видов компрессов.

#3 Средства против аллергии

Безрецептурные противоаллергические препараты, содержащие лоратадин, цетиризин или клемастин, помогут справиться с весенней аллергией как тем, у кого симптомы возникли неожиданно, так и тем, у кого данная проблема возникает из года в год. Важно учитывать, что употребление препаратов, содержащих клемастин, может привести к снижению концентрации внимания и вызывать сонливость. Гели, содержащие дифенгидрамин, уменьшат зуд и покраснение, возникшее после укусов насекомых или ожогов крапивой.

#4 Лекарства против нарушений работы пищеварительной системы

Если вдруг случился сбой в работе желудочно-кишечного тракта (тошнота, диарея, рвота и т. д.) - то справиться с симптоматической болью и диареей помогут специальные лекарства, помогающие нормализовать работу ЖКТ - например, активированный уголь или диосмектит. Также желательно включить в аптечку смесь солей и глюкозы, которая в случае сильной диареи или рвоты поможет организму получить достаточное количество жидкости. Если угораздило переесть или попробовать какую-то необычную пищу, вследствие чего возникли проблемы, помогут желудочные капли или капсулы, содержащие пищеварительные ферменты. В свою очередь, в случае вздутия живота препараты, содержащие симетикон, позволят снизить давление и улучшить самочувствие. Лекарства, содержащие макрогол и лактулозу, облегчат состояние в случае запора.

#5 Репелленты, защищающие от насекомых

Репелленты, главным ингредиентом которых является цитриодиол или гераниол, а также эфирные масла - такие, например, как гвоздичное масло, - могут помочь отпугивать насекомых. "Однако важно помнить, что с эфирными маслами нужно соблюдать известную осторожность, поскольку не все могут их использовать", - подчеркивает фармацевт. В аптеках представлен широкий ассортимент средств, помогающих избавиться от насекомых и, соответственно, предотвратить их укусы - например, ультразвуковые средства для отпугивания клещей, которые подходят как для людей, так и для животных. Также важно, чтобы в аптечке имелось приспособление для удаления клещей, при помощи которого извлечь присосавшегося клеща можно гораздо более эффективно и безопасно, чем при помощи пинцета.

#6 Обезболивающие средства

Желательно, чтобы в домашней аптечке обязательно были в наличии препараты с обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием, содержащие парацетамол или ацетаминофен, ибупрофен, напроксен или ацетилсалициловую кислоту или аспирин. Важно помнить, что аспирин и напроксен могут принимать только взрослые. Доза и форма лекарства зависят от возраста, веса и интенсивности симптомов. "Чтобы облегчить детям прием обезболивающих и жаропонижающих лекарств, препараты также доступны в виде суспензии. Однако принимать обезболивающие и жаропонижающие лекарства надо очень внимательно и аккуратно. Если причина боли неизвестна, то перед тем, как принять определенное лекарство, следует связаться с врачом или проконсультироваться с фармацевтом. Также не всегда есть необходимость снижать температуру тела: ведь тем самым мы не даем возможности организму самому сопротивляться заболеванию. Однако каждый случай нужно рассматривать индивидуально и действовать соответственно", - поясняет фармацевт Марите Шукеле.

#7 Горячие напитки

Из-за характерной для весны изменчивой погоды легко подхватить простуду. Поэтому очень желательно, чтобы в домашней аптечке находились растворимые напитки с парацетамолом, а также напитки, содержащие растительный экстракт, в составе которых имеется цинк и витамин С. В свою очередь, при першении и боли в горле уменьшить раздражение помогут сосательные пастилки с экстрактом Исландского мха, а также масло облепихи и календулы. А для полоскания носа будут очень кстати и физиологический раствор, и морская вода.

#8 Витамины и чаи

Перепады погоды и весенняя усталость могут серьезно повлиять на качество жизни, поэтому в аптечку желательно поместить витамины и чаи, которые позволят получить дополнительную энергию и улучшить качество сна. "Магний и витамины группы В помогут уменьшить влияние стресса и повысить тонус. Также восстановить энергию поможет чай с женьшенем, который является одним из лучших стимулирующих и тонизирующих средств. Для улучшения качества сна можно использовать препараты, содержащие мелатонин. Однако надо иметь в виду: чтобы определить, нужно ли вам принимать какие-либо витамины, и если нужно, то какие именно, как и в каких дозах их нужно принимать и т.д. - обо всем этом предварительно нужно проконсультироваться с врачом или с фармацевтом", - говорит Марите Шукеле.

#9 Глазные капли

Во то время, когда большая часть дня проводится за разными экранами, желательно иметь в аптечке увлажняющие глазные капли, которые помогут снять усталость с уставших от экранов глаз.

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