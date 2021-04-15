В преддверии весенне-летнего сезона: как правильно укомплектовать домашнюю аптечку

Если вдруг случился сбой в работе желудочно-кишечного тракта (тошнота, диарея, рвота и т. д.) - то справиться с симптоматической болью и диареей помогут специальные лекарства, помогающие нормализовать работу ЖКТ - например, активированный уголь или диосмектит. Также желательно включить в аптечку смесь солей и глюкозы, которая в случае сильной диареи или рвоты поможет организму получить достаточное количество жидкости. Если угораздило переесть или попробовать какую-то необычную пищу, вследствие чего возникли проблемы, помогут желудочные капли или капсулы, содержащие пищеварительные ферменты. В свою очередь, в случае вздутия живота препараты, содержащие симетикон, позволят снизить давление и улучшить самочувствие. Лекарства, содержащие макрогол и лактулозу, облегчат состояние в случае запора.

#5 Репелленты, защищающие от насекомых

Репелленты, главным ингредиентом которых является цитриодиол или гераниол, а также эфирные масла - такие, например, как гвоздичное масло, - могут помочь отпугивать насекомых. "Однако важно помнить, что с эфирными маслами нужно соблюдать известную осторожность, поскольку не все могут их использовать", - подчеркивает фармацевт. В аптеках представлен широкий ассортимент средств, помогающих избавиться от насекомых и, соответственно, предотвратить их укусы - например, ультразвуковые средства для отпугивания клещей, которые подходят как для людей, так и для животных. Также важно, чтобы в аптечке имелось приспособление для удаления клещей, при помощи которого извлечь присосавшегося клеща можно гораздо более эффективно и безопасно, чем при помощи пинцета.

#6 Обезболивающие средства

Желательно, чтобы в домашней аптечке обязательно были в наличии препараты с обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием, содержащие парацетамол или ацетаминофен, ибупрофен, напроксен или ацетилсалициловую кислоту или аспирин. Важно помнить, что аспирин и напроксен могут принимать только взрослые. Доза и форма лекарства зависят от возраста, веса и интенсивности симптомов. "Чтобы облегчить детям прием обезболивающих и жаропонижающих лекарств, препараты также доступны в виде суспензии. Однако принимать обезболивающие и жаропонижающие лекарства надо очень внимательно и аккуратно. Если причина боли неизвестна, то перед тем, как принять определенное лекарство, следует связаться с врачом или проконсультироваться с фармацевтом. Также не всегда есть необходимость снижать температуру тела: ведь тем самым мы не даем возможности организму самому сопротивляться заболеванию. Однако каждый случай нужно рассматривать индивидуально и действовать соответственно", - поясняет фармацевт Марите Шукеле.

#7 Горячие напитки

Из-за характерной для весны изменчивой погоды легко подхватить простуду. Поэтому очень желательно, чтобы в домашней аптечке находились растворимые напитки с парацетамолом, а также напитки, содержащие растительный экстракт, в составе которых имеется цинк и витамин С. В свою очередь, при першении и боли в горле уменьшить раздражение помогут сосательные пастилки с экстрактом Исландского мха, а также масло облепихи и календулы. А для полоскания носа будут очень кстати и физиологический раствор, и морская вода.

#8 Витамины и чаи

Перепады погоды и весенняя усталость могут серьезно повлиять на качество жизни, поэтому в аптечку желательно поместить витамины и чаи, которые позволят получить дополнительную энергию и улучшить качество сна. "Магний и витамины группы В помогут уменьшить влияние стресса и повысить тонус. Также восстановить энергию поможет чай с женьшенем, который является одним из лучших стимулирующих и тонизирующих средств. Для улучшения качества сна можно использовать препараты, содержащие мелатонин. Однако надо иметь в виду: чтобы определить, нужно ли вам принимать какие-либо витамины, и если нужно, то какие именно, как и в каких дозах их нужно принимать и т.д. - обо всем этом предварительно нужно проконсультироваться с врачом или с фармацевтом", - говорит Марите Шукеле.

#9 Глазные капли