Смертность за первые 12 недель года в Латвии выросла на 29,8%

В период с 4 января по 28 марта в стране зарегистрировано 8406 смертей, тогда как за тот же период 2020 года - 6476.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 12 недель этого года у 1198 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 12 недель года составила 14,3%.

В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью - 16,9%, в четвертую - 10,8%, в пятую - 19,1%, в шестую - 16,1%, в седьмую - 13,4%, в восьмую - 11,5%, в девятую - 13%, в десятую - 11,9%, в 11-ю неделю - 9,5%, в 12-ю - 9%.

В этот период умерли 4473 женщин, что на 27,6% больше, чем за тот же период прошлого года, и 3933 мужчины, что на 32,4% больше.

86,8% или 7294 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 5572 человека этого возраста (86%).