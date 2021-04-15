Ездил 179 раз: финский пенсионер контрабандой вывез из Эстонии свыше 14 тысяч бутылок водки

Мужчина 179 раз привозил водку из Эстонии и перепродавал ее втридорога лицам с проблемами с алкоголем. В качестве отдельного отягчающего обстоятельства суд выделил именно то, что мужчина наживался на людях, страдающих зависимостью.

Информационное агентство STT пишет, что в 2009-2018 годах мужчина посетил Эстонию в общей сложности 179 раз. За эти поездки он купил в Эстонии и перепродал в Финляндии 14 320 поллитровых бутылок водки . Суд подсчитал, что стоимость одной купленной бутылки составляет 4,15-6,50 евро, а в Финляндии мужчина перепродавал их по 20-25 евро.

Кроме того, пенсионера признали виновным в нарушении налогового законодательства, поскольку он не декларировал доход от продажи.

Поскольку, по мнению суда, одно только условное наказание было бы несоразмерным с учетом тяжести преступления, мужчине также было назначено 50 часов общественно полезных работ.