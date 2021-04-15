Могут ли вакцинированные люди распространять Covid-19?

Издание The Washington Post пишет, что клинические исследования показали, что вакцина Moderna на 94% эффективна - особенно в тяжелых случаях Covid-19, предотвращая госпитализацию и смерть. Правда, клинические испытания не ответили на один очень важный вопрос: может ли вакцинированный человек по-прежнему переносить вирус в слизистой оболочке носа и полости рта и заражать других людей?

В двух предыдущих исследованиях ученые Израиля и Великобритании писали, что вакцины против Covid-19 снижают риск симптоматических и бессимптомных заболеваний. В этих исследованиях рассматривались вакцины Pfizer и AstraZeneca. По данным Stat News, в другом исследовании 4000 медицинских работников из США показали, что вакцины Pfizer и Moderna защищают от всех типов коронавирусных инфекций, в том числе тех, у которых нет симптомов.

Исследования показали, что вакцинированные люди могут распространять вирус меньше, поскольку при помощи вакцины избегают самой инфекции. Однако с уверенностью это утверждать нельзя. 5

В новом исследовании студенческого городка, которое называется PreventCovidU, ученые постараются ответить на данный вопрос, изучив распространенность инфекции Covid-19 среди вакцинированных людей, непривитых людей, а также их близких.

Отслеживая, распространяется ли инфекция в этой большой группе людей и как, можно выяснить, как часто вакцинированные люди передают вирус и могут ли они сами заразиться этой болезнью.

"Это исследование обращается к серьезному вопросу: что значит быть вакцинированным?" - отметила исследователь Лили Иммерглюк в The Washington Post. 5

В исследовании будут участвовать 12 тысяч студентов в возрасте от 18 до 26 лет. Их поделили на две группы - первая часть сразу получит первую вакцину Moderna, а вторую группу провакцинируют на несколько месяцев позднее. В общей сложности исследование будет проводиться пять месяцев.

Все участники исследования будут ежедневно проходить тесты на Covid-19, чтобы исследователи могли отслеживать, когда и где появилось заражение. Тесты также помогут определить количество вирусных частиц в носу каждого студента.

Данная информация в дальнейшем поможет выяснить, связано ли количество вируса в слизистой оболочке носа и полости рта человека с риском распространения. Также будет определено, обеспечивает ли вакцина Moderna разные уровни защиты от разных типов вируса и повышается ли вероятность распространения определенных типов вируса вакцинированными людьми.

Приложение на смартфоне каждый день будет напоминать студентам о том, что необходимо сделать тест. Им также нужно будет участвовать в опросе о том, какие симптомы они испытывают, кроме того, они регулярно будут сдавать кровь. 5

Каждому участнику исследования также необходимо будет определить группу родственников, которые могут подвергаться риску заражения, если у студента разовьется Covid-19. Всего исследователи надеются собрать информацию от примерно 25 тысяч близких. Следует отметить, что все участники исследования - как студенты, так и их близкие люди - получат компенсацию за участие в исследовании.