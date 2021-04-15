Убийство футбольного агента: BMW X5, использованный при нападении, нашли сожженным в Межапарке

Как сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, спасатели получили вызов по поводу сгоревшей машины на улице Эзермалас в 1.28 ночи. Общая площадь горения составила семь квадратных метров. Жертв нет. Спасатели потушили пожар и, как обычно в подобных случаях, сообщили о происшествии в полицию.

Агентству LETA известно, что машина сгорела на улице Эзермалас, 27.

Как сообщалось, убийство Беззубова может быть заказным и связанным с его профессиональной деятельностью, допускают следователи, добавляя, что Госполиция расследует и другие версии.

Рукс вчера, 14 апреля, сообщил, что в преступлении могли участвовать по меньшей мере трое нападавших. Сначала Беззубов был тяжело ранен, но смог продолжить движение и попытался протаранить машину нападавших, однако вскоре он скончался.

Полиция получила информацию об убийстве в среду в 7:50, а уже в 8:03 было объявлено о блокировании района с привлечением всех сотрудников полиции Рижского региона к перехвату преступников.

Галерея: Ситуация на месте происшествия