Ср, 14.04.2021
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Убийцы футбольного агента передвигались на черном BMW X5, возможно - с российскими номерами

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Убийцы футбольного агента Романа Беззубова передвигались на черном BMW X5, у которого, возможно, были российские номера.

Не упоминая личность погибшего, Госполиция сообщила агентству LЕТА, что

нападавших было по меньшей мере двое, они передвигались на черном BMW X5 с тонированными задними стеклами. Правый бок машины был поврежден.

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Сейчас полиция работает в усиленном режиме и просит отозваться лиц, которые располагают информацией о возможном местонахождении указанной машины или другой информацией, которая может быть полезна следствию.

Видео: Момент преступления

Полиция просит отозваться очевидцев происшествия и водителей оборудованных видеорегистраторами машин, которые сегодня в период с 6:30 до 8:30 передвигались по участку ул. Гунара Астрас от ул. Дзелзавас до ул. Деглава.

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Связаться с Госполицией можно по электронной почте kipinfo21@vp.gov.lv, а также по телефону 67075257 или 110. Госполиция гарантирует анонимность источников информации.

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