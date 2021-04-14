Убийцы футбольного агента передвигались на черном BMW X5, возможно - с российскими номерами
Убийцы футбольного агента Романа Беззубова передвигались на черном BMW X5, у которого, возможно, были российские номера.
Убийцы футбольного агента Романа Беззубова передвигались на черном BMW X5, у которого, возможно, были российские номера.
Не упоминая личность погибшего, Госполиция сообщила агентству LЕТА, что
Сейчас полиция работает в усиленном режиме и просит отозваться лиц, которые располагают информацией о возможном местонахождении указанной машины или другой информацией, которая может быть полезна следствию.
Видео: Момент преступления
Полиция просит отозваться очевидцев происшествия и водителей оборудованных видеорегистраторами машин, которые сегодня в период с 6:30 до 8:30 передвигались по участку ул. Гунара Астрас от ул. Дзелзавас до ул. Деглава.
Галерея: Место убийства в Пурвциемсе
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