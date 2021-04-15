Психолог: Женщины выбирают партнера, похожего не на отца, а на лучшую версию их матери

"Например, если отец ушел из семьи и дочка живет с мамой. Вот если с позиции (как мама живет. - Прим. ред.), что мужики вообще нафиг не нужны, то 99% у девочки будут сложности в построении отношений и любовной коммуникации. А если у мамы был отчим, партнер или даже - ДАЖЕ - была досада относительно того, что она не встретила того мужчину, - это тоже очень круто, что девочка это видит. Потому что нет такой идеи "абы с кем" - ну просто не сложилось. Но если эта потребность оставалась и девочка это видела, то складывается ощущение, что в паре классно. Это намного важнее, чем ролевая модель отца", - сказала психолог.