Спикер Сейма после контакта с больным коронавирусом будет работать удаленно

Как спикер сообщила агентству LЕТА, с заболевшим человеком она контактировала несколько дней назад.

Чтобы не представлять ни для кого угрозы инфицирования, Мурниеце в ближайшие дни будет работать удаленно.

Спикер Сейма находилась в самоизоляции после контакта с больным Covid-19 также в феврале.