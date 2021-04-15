Спикер Сейма после контакта с больным коронавирусом будет работать удаленно
Председатель Сейма Инара Мурниеце после контакта с больным Covid-19 в ближайшие дни будет работать удаленно.
Председатель Сейма Инара Мурниеце после контакта с больным Covid-19 в ближайшие дни будет работать удаленно.
Как спикер сообщила агентству LЕТА, с заболевшим человеком она контактировала несколько дней назад.
Чтобы не представлять ни для кого угрозы инфицирования, Мурниеце в ближайшие дни будет работать удаленно.
Спикер Сейма находилась в самоизоляции после контакта с больным Covid-19 также в феврале.
Мурниеце сделала первую прививку вакциной AstraZeneca и ждет вакцинации второй дозой.