Чт, 15.04.2021
Постановка вопроса неправильная - русские и латыши, важно - кто больше пострадал в Covid-кризис, а "Спутник V" - это лишь индикатор недоверия правительству. Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт
Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт

Спикер Сейма после контакта с больным коронавирусом будет работать удаленно

Инара Мурниеце ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Председатель Сейма Инара Мурниеце после контакта с больным Covid-19 в ближайшие дни будет работать удаленно.

Как спикер сообщила агентству LЕТА, с заболевшим человеком она контактировала несколько дней назад.

Чтобы не представлять ни для кого угрозы инфицирования, Мурниеце в ближайшие дни будет работать удаленно.

Спикер Сейма находилась в самоизоляции после контакта с больным Covid-19 также в феврале.

Мурниеце сделала первую прививку вакциной AstraZeneca и ждет вакцинации второй дозой.

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