Налоговая декларация мэра Риги: накопления и дивиденды в 164 637 евро

Стакису принадлежит 25% акций Infinity Coffe номинальной стоимостью 1,8 миллиона евро. Ему также принадлежат доли в SIA Innocent и SIA Amikus konsultācijas.

Стакис задекларировал сбережения в размере 10 000 евро наличными и около 20 000 евро безналичных сбережений в различных финансовых учреждениях.

Самую высокую зарплату в 2020 году Стакис получил в Министерстве обороны (AM), которое Стакису, как парламентскому секретарю, заплатило немногим менее 32 000 евро. Стакис покинул эту должность 21 августа в связи с участием в внеочередных выборах в Рижскую думу.

В прошлом году Стакис заработал в Рижской Думе 10 476 евро. Он также получил менее 100 евро от штаба Земессардзе и 166 евро - от Государственного агентства социального страхования.

Рижский мэр задекларировал квартиру в Риге и землю в Тумской волости, которая является совместной собственностью.

В прошлом году мэр Риги получил в пользование мотороллер Piaggio Vespa GTS300.