Налоговая декларация мэра Риги: накопления и дивиденды в 164 637 евро
Мэр Риги Мартиньш Стакис в 2020 году получил 164 637 евро дивидендов от AS Infinity Coffe, следует из его декларации о доходах должностного лица.
Мэр Риги Мартиньш Стакис в 2020 году получил 164 637 евро дивидендов от AS Infinity Coffe, следует из его декларации о доходах должностного лица.
Стакису принадлежит 25% акций Infinity Coffe номинальной стоимостью 1,8 миллиона евро. Ему также принадлежат доли в SIA Innocent и SIA Amikus konsultācijas.
Стакис задекларировал сбережения в размере 10 000 евро наличными и около 20 000 евро безналичных сбережений в различных финансовых учреждениях.
Самую высокую зарплату в 2020 году Стакис получил в Министерстве обороны (AM), которое Стакису, как парламентскому секретарю, заплатило немногим менее 32 000 евро. Стакис покинул эту должность 21 августа в связи с участием в внеочередных выборах в Рижскую думу.
В прошлом году Стакис заработал в Рижской Думе 10 476 евро. Он также получил менее 100 евро от штаба Земессардзе и 166 евро - от Государственного агентства социального страхования.
Рижский мэр задекларировал квартиру в Риге и землю в Тумской волости, которая является совместной собственностью.
В прошлом году мэр Риги получил в пользование мотороллер Piaggio Vespa GTS300.
Стакис в декларации указал, что дивиденды от Innocent Coffee Masters, Innocent Pro и Infinity Coffee были рассчитаны, но еще не выплачены ему.