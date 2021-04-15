В Литве продлили карантин, но предусмотрели послабления, в том числе - для вакцинированных

"Я очень надеюсь, что все будет проходить осторожно, поэтапно, одновременно прививки и тестирование позволят контролировать ситуацию", - сказала премьер Ингрида Шимоните.

Также правительство Литвы скорректировало список самоуправлений, в которых могут применяться карантинные послабления. С 26 апреля из него будет вычеркнуто 23 самоуправления.

С 19 апреля в Литве смогут открыться:

кинотеатры,

залы учреждений профессионального сценического искусства,

можно будет организовывать мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях.

Сначала предлагалось разрешить присутствовать на таких мероприятиях не более чем 50 посетителям, но правительство на заседании решило увеличить их число до 150. Зрители смогут занимать не более 30% всех сидячих мест в помещении.

Также по будним дням разрешено работать магазинам в торговых центрах, работа которых ранее была запрещена.

С 22 апреля смогут открыться летние кафе, если питание организовано за столиками на открытом воздухе, где за одним столиком разрешено сидеть не более чем двум посетителям, за исключением членов одной семьи. Заведения общепита смогут работать с 7 до 21 часа. Также смогут открыться и заведения общепита в морском порту и аэропортах.

С 26 апреля смогут работать спортивные клубы. Они должны будут обеспечить площадь 20 кв. м на человека, включая своих сотрудников.

Предусмотрены карантинные послабления для людей, у которых есть иммунитет к коронавирусу в результате перенесенного заболевания или прививки