Кухня в загородном доме или на даче. Как избежать ошибок при обновлении помещения

В загородном доме или на даче мы чаще всего находимся именно на кухне. В этом помещении мы готовим еду и обедаем, проводим уютные вечера в кругу семьи и друзей. Нередко кухни загородных домиков мы оборудуем мебелью и приборами, которые уже отслужили свое в городском жилье. Что из этого получается? В комнате царит пестрый, несогласованный и зачастую неудобный беспорядок. Что с этим делать?

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус делится своими идеями о том, как обновить такие помещения, не потеряв атмосферы и особого шарма аутентичного сельского пространства.

Начать ремонт в загородном доме или на даче часто мешают нестандартная планировка помещения и нежелание расстаться с памятными вещами. Дариус Римкус советует внимательно осмотреть помещение - возможно, его аутентичное настроение наведет на мысли о наиболее подходящих решениях. Вот на что нужно обратить внимание.

Комбинируй белый цвет с древесными тонами

Даже в том случае, если у загородного дома большие окна, может быть, что в помещениях темно, поскольку окна закрывают густые кусты и деревья. Комнаты с отделкой из натурального дерева или интенсивной покраской стен также кажутся более темными. Поэтому мебель лучше выбирать по возможности максимально светлую.

Для достаточно просторных помещений загородного дома подойдет массивная мебель из натурального материала, выдержанная в традиционном стиле. Массивная мебель из дерева и обеденный стол белого цвета в комнате смотрятся достаточно основательно, при этом они не создадут впечатления тяжести.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

"Определенно нужно подумать об освещении кухни и столовой. Будет ли света достаточно, чтобы сделать помещение комфортным и уютным? Нужно помнить, что хорошее освещение визуально расширяет помещение, поэтому только одной люстры будет недостаточно.

На самом деле за городом проводка не всегда в идеальном состоянии. В таких случаях могут спасти светильники на батарейках.

Впечатление уюта создает комбинация различных светильников - настенных ламп, люстр, торшеров и ламп с зажимом, которые можно прикрепить к какой-нибудь полке", - говорит Д. Римкус.

"Воздушная кухня", которая не подавляет ауру сельской местности

В большинстве загородных домов и дач простая кухонная техника, ведь из-за неудобств со сложной электропроводкой и сантехникой возможности что-то поменять могут быть весьма ограничены.

"По-разному комбинируя стандартные кухонные шкафчики, можно найти комфортное решение и для помещений нестандартной планировки. Комбинируя ящики и полки, можно создать функциональное решение для хранения продуктов и других вещей. Чтобы создать впечатление легкости, мебель можно дополнить ножками, открытыми полками и белыми дверцами шкафчиков.

Кухонную поверхность нужно выбирать так, чтобы она сочеталась с деревянными стенами и подоконниками. Тогда кухня будет выглядеть красиво и аккуратно и не затмит аутентичные детали старого дома", - объясняет специалист по интерьеру.

Он добавляет, что за городом часто и без того маленькие кухни могут показаться еще более тесными, потому что рабочая поверхность перегружена разнообразными вещами и мелкой кухонной техникой. Чтобы освободить рабочую поверхность и сделать кухню более удобной, используй навесные шкафы для хранения вещей или закрепи на стенах рейлинги (штанги) с вешалками.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Если места совсем немного, стоит взвесить возможность выбора небольшого кухонного оборудования. Например, холодильник, который можно расположить под рабочей поверхностью, более компактная раковина или переносная электрическая плита с двумя конфорками вместо большой встроенной поверхности. Когда плиту не используешь, ее можно просто убрать в шкаф, освободив место на кухонной рабочей поверхности.

Используй аутентичные предметы как дополнение к интерьеру

Освежая интерьер в загородном доме или на даче, не нужно сразу же спешить освободиться от всех памятных вещей. Вещи, унаследованные от бабушек и дедушек, могут стать своеобразным акцентом, рассказывающим об истории семейного дома.

"Художественные роботы и резьба по дереву лучше всего будут выделяться на светлых, однотонных стенах.

Из старого льняного постельного белья можно сшить новые наволочки для подушек, скатерти или салфетки, а старые деревянные стулья - даже если они разного дизайна - могут стать главным акцентом в столовой.

Их можно смело комбинировать с новыми деревянными стульями различных тонов. Так помещение обретет новые грани характера, не теряя своего исторического шарма", - говорит Д. Римкус.

Стандартная мебель для нестандартного помещения

Люди, имеющие жилье нестандартной планировки, часто думают, что единственный способ создать действительно удобную и функциональную обстановку - это мебель на заказ специально для этого дома. Однако в реальности стандартную мебель, такую ​​как различные модули и их системы, можно адаптировать к специфике каждой комнаты.

"В загородных домах и на дачах в помещениях часто бывают скошенные потолки, неровные стены, приподнятые опоры и неудобно расположенные лестницы. Однако такие недостатки легко превратить в преимущество.

Например, пыльное место под лестницей запросто можно переделать во вместительный шкаф для одежды.

Нужно лишь выбрать рамы разной высоты и создать подходящую комбинацию. Цвет комбинации подбирай к тону стены, тогда она будет совсем неброской".

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Дизайнер по интерьеру добавляет, что неиспользуемые уголки помещения или стены идеально подойдут для узких навесных шкафов или вешалок, на которых можно хранить складные стулья и другие вещи.

Выбирай акценты натуральных материалов

"Предметы интерьера делают любое помещение уютнее. В сельской местности хорошо смотрятся старинная резьба по дереву, произведения искусства и изделия из льна, которые можно дополнить зелеными растениями и ветками. Красоту стен или мебели из натурального дерева особенно подчеркивают предметы интерьера в зеленых и земляных тонах".