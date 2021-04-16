Дело Liepajas metalurgs: владельцу придется заплатить Латвии 3,4 млн евро

Арбитражное разбирательство по делу было официально возбуждено 3 февраля 2017 года на основании договора между правительствами Латвии и Украины от 24 июля 1997 года о содействии и взаимной защите инвестиций.

С точки зрения украинского инвестора, Латвия нарушила гарантии защиты инвестиций в отношении инвестиций Казмина в Латвии.

В основе инвестиционного спора лежало участие подконтрольной Казмину украинской компании KVV Group в конкурсе на приобретение металлургических активов неплатежеспособного АО Liepajas Metalurgs и неудачная попытка АО KVV Liepajas Metalurgs восстановить работу металлургического завода в Лиепае.

В Госканцелярии рассказали, что решение арбитражного суда от 24 марта 2021 года о прекращении тяжбы является естественным продолжением событий 2020 года.

13 апреля 2020 года арбитражный суд ICSID принял решение удовлетворить просьбу латвийской стороны о мере обеспечения, чтобы обеспечить латвийскому государству возмещение расходов, связанных с арбитражным процессом.

Арбитражный суд обязал истца Казмина представить гарантийное письмо от международно признанного банка на сумму 3 млн евро, чтобы гарантировать, что Латвия сможет вернуть средства, потраченные на защиту. Заявитель не выполнил это предписание, и у Латвии не было другого выбора, кроме как обратиться в арбитражный суд с просьбой не продолжать разбирательство и взыскать с Казмина все расходы. 24 марта 2021 года арбитражный суд удовлетворил ходатайство Латвии.

В соответствии с ч. 1 статьи 54 Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами от 18 марта 1965 года, финансовые обязательства, содержащиеся в решении арбитражного трибунала ICSID, имеют обязательную силу и подлежат исполнению во всех государствах-участниках. Если Казмин добровольно не выполнит решение о возмещении расходов, будет рассмотрена возможность возбуждения исполнительного производства по арбитражному решению.