Пт, 16.04.2021
"Корейская косметика не подходит, потому что у нас абсолютно другой тип кожи". Что, кстати, глупость. Просто кореянки ухаживают за собой по-другому. Их женщин - девочек - учат уже с раннего возраста правильно ухаживать за собой. Евгения Петрова, предприниматель
Евгения Петрова, предприниматель

Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из двух стран ЕС

Самолет airBaltic. ФОТО: JANIS LAIZANS/REUTERS

Самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), кроме Ватикана и Исландии, свидетельствуют данные SPKC.

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот порог не превышен только в Ватикане и Исландии. Самая высокая заболеваемость в настоящее время в Сан-Марино, где данный показатель составляет 1758,9 случая на 100 000 жителей. Второе место по заболеваемости Covid-19 в Европе занимает Венгрия.   

В отношении стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии.

При въезде в Латвию из стран, не входящих в список SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.

НАВЕРХ
Back