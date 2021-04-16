Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из двух стран ЕС

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот порог не превышен только в Ватикане и Исландии. Самая высокая заболеваемость в настоящее время в Сан-Марино, где данный показатель составляет 1758,9 случая на 100 000 жителей. Второе место по заболеваемости Covid-19 в Европе занимает Венгрия.