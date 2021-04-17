В школе Лапмежциемса ограбили директора: ему угрожали убийством

Вскоре после полудня у дверей начальной школы Лапмежциемса появился молодой человек. Гость целенаправленно прошел через группу учителей и детей - у него был конкретный план. Учительница быстро заподозрила что-то и хотела остановить мужчину, рассказал сотрудник местной думы.

"На вопрос дежурного - куда он идет и с какой целью, мужчина ответил, что это не ее дело. Дежурным была женщина, а посторонний человек - мужчина. Наверное, логично, что исход был такой. Нет сейчас практики, что в школы набирают мускулистых, сильных мужчин", - сказал председатель думы Гундарс Важа.

Мужчина поднялся на третий этаж, где находится кабинет директора.

Войдя в кабинет, гость стал агрессивным и причинил боль директору, а затем пригрозил его убить. 5

Неподтвержденная информация позволяет предположить, что обидчик держал руку в кармане куртки, делая вид, что у него есть оружие. Используя свое властное положение, он похитил несколько вещей на сумму 590 евро. О преступлении было сообщено в полицию спустя несколько часов.

"Директор обратился в полицию, в тот день проблема была решена - с помощью записей с видеокамер человек был опознан", - сказал Гундарс Важа.

Поздно вечером сотрудники правоохранительных органов выехали на место жительство злоумышленника. В ходе обыска были обнаружены украденные компьютер и сотовый телефон.

"Предполагаемый преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решение о наказании будет принято сегодня, но, скорее всего, оно не будет связано с лишением свободы", - сказал начальник полиции Янекс Бах.

Начальник Госполиции говорит, что при выяснении более точных обстоятельств дела нападение может не соответствовать определению грабежа.

В настоящее время директор продолжает работу в школе. Представители думы сейчас обсуждают, как повысить безопасность в образовательных учреждениях, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

