Пуговка из "Папиных дочек" устроилась на работу. Она никак не связана с кино!

Съемки в сериале "Папины дочки" стали для Кати настоящей жизнью. Актера Андрея Леонова она на площадке называла "папой". Девушка призналась, что родной отец не обижался, хотя бывали и курьезы.

Сейчас Екатерина Старшова учится на фармацевта в МГУ, а связывать свою жизнь с шоу-бизнесом не собирается. Поэтому она отказывается от предложений съемок и участия в различных светских мероприятиях.

"В кино я, наверное, играть не буду. Мне хватило тех шести лет... Я думаю, что мне пока хватит... На данным момент нет такого желания... Меня напрягает, что это влияет на мою повседневную жизнь...", - говорила она в 2019 году в интервью Татьяне Мингалимовой.

Старшова тогда объясняла, что ей не нравится, что ее часто узнают. Не было момента, чтобы она кайфовала от того, что она известна. Часто она встречает людей, которые могут наброситься, тянуть за руку фотографироваться - это все вызывает у Екатерины страшный дискомфорт. Тогда она еще задумывалась о продолжении карьеры актрисы, но не хотела больше сниматься где-то с отсылкой на сериал.

Екатерина Старшова окончила школу экстерном и с золотой медалью и поступила на бюджет в МГУ. Для того, чтобы учиться девушка нашла подработку в сети фитнес-клубов. Теперь она преподает растяжку и ОФП.

Сейчас под руководством Кати занимаются детские группы, тем более, что у нее есть опыт. Она занималась спортом с самого детства. Многие годы Старшова посвятила фигурному катанию и Школе танцев на льду, но ушла от туда два года назад.