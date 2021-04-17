Пьяные мужчины отпраздновали покупку машины 3 литрами водки: все закончилось впечатляющей аварией

ДТП в поселке Куку произошло ​​днем в понедельник, 12 апреля. Audi A4 перевернулся на бок и врезался во двор частного дома. Когда команда Bez Tabu прибыла на место происшествия, полицейские уже делали свою работу, а еще двое мужчин разгуливали возле разбитого автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из них признался, что перед тем, как сесть за руль, он выпил много алкоголя, у него не было водительских прав и он проехал по поселку со скоростью около 150 км/ч.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке

Как видно из сюжета,

Эдмунд продолжал употреблять водку и после аварии. Он горевал, что угробил машину, поскольку его друг Алдис, который был вторым человеком в машине во время аварии, купил ее тем же утром. 6

До дома в Цесвайне пьяный дуэт так и не добрался.

"Мы попали в аварию! Мы много выпили! Три литра водки. А я сидел за рулем. Мы только что купили машину! Я ехал, не знаю, что случилось. Тормоза, возможно, не сработали, получился п*ц! Вот результат - машина вдребезги. Мы просто праздновали по дороге", - рассказал передаче Bez Tabu Эдмунд, сидевший за рулем машины.

"Мы живы. Были пристегнуты. Ангелы! Сейчас, конечно, болит там, где был ремень, но зато живы. Скорость была около 150", - сказал он. 6

Хозяин частного дома, имущество которого было повреждено, говорит, что он услышал тормоза, а затем грохот. Другой водитель подбежал к машине, разрезал ножом застрявший ремень безопасности одного из мужчин, и оба пьяных друга вылезли из машины через заднюю дверь.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Поврежденное имущество и разбитая машина являются лишь частью последствий аварии, так как Государственная полиция возбудила уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.