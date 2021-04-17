Пьяные мужчины отпраздновали покупку машины 3 литрами водки: все закончилось впечатляющей аварией

В поселке Куку Крустпилсского края неделя началась с ярких событий: возле частного дома машина съехала с дороги, уничтожив забор и часть газона. Мужчины, которые были на месте происшествия у разбившейся Audi A4, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и признались, что автомобиль был куплен только утром, поэтому его "обмыли" значительным количеством водки, сообщает передача Bez Tabu.
ДТП в поселке Куку произошло днем в понедельник, 12 апреля. Audi A4 перевернулся на бок и врезался во двор частного дома. Когда команда Bez Tabu прибыла на место происшествия, полицейские уже делали свою работу, а еще двое мужчин разгуливали возле разбитого автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из них признался, что перед тем, как сесть за руль, он выпил много алкоголя, у него не было водительских прав и он проехал по поселку со скоростью около 150 км/ч.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке
Как видно из сюжета,
Эдмунд продолжал употреблять водку и после аварии. Он горевал, что угробил машину, поскольку его друг Алдис, который был вторым человеком в машине во время аварии, купил ее тем же утром.
"Мы попали в аварию! Мы много выпили! Три литра водки. А я сидел за рулем. Мы только что купили машину! Я ехал, не знаю, что случилось. Тормоза, возможно, не сработали, получился п*ц! Вот результат - машина вдребезги. Мы просто праздновали по дороге", - рассказал передаче Bez Tabu Эдмунд, сидевший за рулем машины.
"Мы живы. Были пристегнуты. Ангелы! Сейчас, конечно, болит там, где был ремень, но зато живы. Скорость была около 150", - сказал он.
Хозяин частного дома, имущество которого было повреждено, говорит, что он услышал тормоза, а затем грохот. Другой водитель подбежал к машине, разрезал ножом застрявший ремень безопасности одного из мужчин, и оба пьяных друга вылезли из машины через заднюю дверь.
Поврежденное имущество и разбитая машина являются лишь частью последствий аварии, так как Государственная полиция возбудила уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Виновному грозит лишение свободы на срок до одного года, либо временное лишение свободы, либо принудительные работы, либо штраф и лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.