ФСБ сообщила о задержании консула Украины в Петербурге

Консул был задержан в пятницу, 16 апреля во время встречи с гражданином РФ "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".

В ФСБ сообщили, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К задержанному консулу будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ведомстве.

Позжве стало известно, что Сосонюк был задержан на несколько часов, после чего он , по заявлению официального представителя МИД Украины Олега Николаенко, попал на территорию украинской дипмиссии. "В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию", - прокомментировал он.

Сосонюк работает в России уже много лет, а в числе сотрудников Генконсульства в Санкт-Петербурге был указан еще в 2012 году.

Напомним, в конце марта обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными республиками ДНР и ЛНР на востоке страны, а Россия стала наращивать войска у границы. По данным украинских властей, Москва стянула туда около 40 тысяч военнослужащих.

Власти Украины обвинили Россию в нагнетании обстановки, а лидеры Германии и США призвали Москву отвести войска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск никому не угрожает.